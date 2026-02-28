Những điều người dân cần biết về mã định danh bất động sản áp dụng từ 1/3

Khái niệm về mã định danh và phạm vi áp dụng

Nghị định 357 của Chính phủ về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin nhà ở, thị trường bất động sản nêu từ ngày 1/3, mỗi bất động sản có một mã định danh điện tử riêng.

Theo nội dung Nghị định, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là chuỗi ký tự số và chữ tối đa không quá 40 ký tự được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Mã định danh bất động sản sẽ được triển khai từ ngày 1/3 (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn)

Đối với mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở gồm các nhóm trường thông tin như thửa đất; thông tin dự án, công trình xây dựng; mã định danh địa điểm (nếu có); dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trên địa bàn cùng thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, trong Nghị định còn có các loại mã định danh điện tử khác liên quan như: Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý và vận hành nhà chung cư; Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có danh tính điện tử, được định danh điện tử tuân thủ theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Việc vận hành, quản lý thực hiện ra sao?

Bộ Xây dựng thực hiện quản lý, cấp mật khẩu và cấp quyền sử dụng tài khoản định danh điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên cơ sở số định danh cá nhân, số định danh tổ chức, mã số các đơn vị hành chính có liên quan do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạo lập.

Bộ cũng thực hiện phân quyền truy cập, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm đúng mục đích, phạm vi và thẩm quyền quản lý nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm: Các bộ, ngành có liên quan; UBND cấp tỉnh; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu chuyên ngành, chi tiết về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

UBND cấp tỉnh thực hiện gắn thông tin tài khoản định danh điện tử phục vụ kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn gồm: Các sở, ngành, phường, xã trên địa bàn có liên quan; Chủ đầu tư các dự án bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn.

Việc gắn thông tin tài khoản định danh điện tử cho chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn được thực hiện ngay sau khi dự án bất động sản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản.

Theo đánh giá, mã định danh bất động sản được xây dựng nhằm đảm bảo tính minh bạch và nhất quán thông tin bất động sản trên toàn quốc, giúp cơ quan quản lý và người dân dễ tra cứu thông tin pháp lý, lịch sử giao dịch và thuộc tính tài sản.

Đồng thời, kết nối và chuẩn hóa dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản trong hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ở các bộ ngành, địa phương; hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn các giao dịch bất động sản, giảm thiểu sai sót, trùng lặp, tranh chấp và gian lận thông tin. Ngoài ra giúp gia tăng tính chính xác, minh bạch trong giao dịch mua bán, thế chấp, chuyển nhượng khi các thông tin liên quan được liên kết với mã định danh.