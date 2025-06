Lộ danh tính doanh nghiệp sản xuất siro ăn ngon cho "Gia đình Hải Sen"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên sáng lập), về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cho biết kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của “siro ăn ngon Hải Bé” xác định các chất gồm vitamin A, Calci, vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe “siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả…

Theo tìm hiểu, sản phẩm này do Công ty TNHH Hải Bé chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trên bao bì sản phẩm cho biết đơn vị sản xuất là Công ty cổ phần BIGFA (Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Trong một video quay tại nhà máy sản xuất "siro ăn ngon Hải Bé", Lê Văn Hải cũng khẳng định Công ty cổ phần BIGFA là đơn vị sản xuất sản phẩm này.

Trước đó, trong khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng cho biết thực phẩm bảo vệ sức khỏe "siro ăn ngon Hải Bé" đã được Cục cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 1121/2024/ĐKSP ngày 30/1/2024.

Trong giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 1121/2024/ĐKS, cho biết Cục An toàn thực phẩm xác nhận đã tiếp nhận bản công bố sản phẩm "thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé" của Công ty TNHH Hải Bé do Công ty cổ phần BIGFA địa chỉ Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần BIGFA được thành lập vào tháng 12/2018. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm đặc biệt, thực phẩm chức năng, sản phẩm cô đặc nhân tạo...

Lúc mới thành lập, công ty do bà Vũ Thị Hằng (sinh năm 1993) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư One Big Dream Việt Nam góp 12 tỷ đồng (tương đương 30% vốn), ông Phạm Văn Quảng góp 6 tỷ đồng (15% vốn) và ông Lê Văn Trung góp 10 tỷ đồng (25% vốn), bà Lê Thị Thu Hằng góp 7 tỷ đồng (17,5% vốn) và bà Vũ Thị Thu Hằng góp 5 tỷ đồng (12,5% vốn).

Đến tháng 7/2019, doanh nghiệp tăng vốn lên 60 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ đồng vào tháng 4/2020 và lần tăng vốn gần nhất là tháng 12/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 170 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố. Thời điểm cuối năm 2020, vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp cũng được chuyển sang cho bà Phùng Thị Ngân (sinh năm 1992).

Công ty sản xuất "siro ăn ngon Hải Bé" có vốn điều lệ 170 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện website của Công ty cổ phần BIGFA không truy cập được với lý do "đang bảo trì nâng cấp". Trước đó, trên website, doanh nghiệp này giới thiệu sở hữu nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP.

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Hòa Bình do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành hồi tháng 9/2022 đã cho biết một số vi phạm của Công ty cổ phần BIGFA.

Theo đó, kết luận cho biết đoàn thanh tra lấy 3 mẫu tại kho của Công ty cổ phần BIGFA. Kết quả kiểm nghiệm có 2/3 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất tại công ty không đạt chỉ tiêu chất lượng như công bố. Kết luận thanh tra cho biết ngày 8/9/2022, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần BIGFA với tổng số tiền phạt 275 triệu đồng.

Trong một video quay tại nhà máy sản xuất "siro ăn ngon Hải Bé", Lê Văn Hải khẳng định Công ty cổ phần BIGFA là đơn vị sản xuất sản phẩm này (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, kết luận cũng nêu rõ nội dung công ty đã thực hiện đúng như có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nơi sản xuất được bố trí theo nguyên tắc một chiều, có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ để sản xuất.

Nhân viên được huấn luyện đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm; kho bảo quản có trang bị giá kệ, nhiệt ẩm kế; các thiết bị đo, cân, kiểm tra, giám sát có tem hiệu chuẩn còn hiệu lực; công ty đang sản xuất gia công 380 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các hồ sơ công bố sản phẩm hiện còn hiệu lực...