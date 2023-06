Lịch cắt điện tại Hà Nội 2 ngày 10/6 và 11/6 có bất ngờ lớn

Cụ thể, ngày 10/6, một phần phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) bị cắt điện từ 1h đến 2h. Lịch cắt điện này dựa trên kế hoạch đã được ngành điện phê duyệt từ trước.

Ngoài ra, có thể có nhiều khu vực khác tại Hà Nội bị cắt điện mà không được thông báo hoặc thông báo sau.

Cơ quan điện lực lý giải tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí gây cháy nổ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.

Tại những khu vực này, nhân viên điện lực đang thực hiện biện pháp đi xe máy phát loa thông báo, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/6, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.