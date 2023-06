Lịch cắt điện ở miền Bắc hôm nay 15/6

EVN Hà Nội vừa thông báo về lịch cắt điện trên toàn thành phố trong ngày 15/6. Đáng chú ý, hầu hết quận, huyện đều không có lịch hoặc hoãn lịch cắt điện.

Chỉ có số rất ít doanh nghiệp, khu vực công cộng có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Lịch xin cắt điện của các đơn vị này đã được gửi trước cho ngành điện.

Tại Hải Phòng, trong ngày 15/6 tiếp tục có nhiều khu vực thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện trung, hạ áp nên phải cắt điện. Tại quận Hồng Bàng, khu vực đường Hùng Vương, An Trì bị mất điện từ 9h30 đến 16h30; khu vực Trần Quang Khải, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Kỳ Đồng bị tạm ngưng cấp điện từ 10h đến 17h; khu vực Quán Toan, An Dương mất điện từ 10h đến 17h.

EVN cho biết đang thực hiện nhiều biện pháp tiết giảm điện (Ảnh minh họa: EVN).

Ở quận Kiến An, các phường Nam Sơn, phường Đồng Hòa mất điện 6-17h; phường Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ mất điện 7h30-17h; phường Tràng Minh, Phù Liễn, Ngọc Sơn mất điện 9h30-16h. Tại quận Đồ Sơn, phường Vạn Sơn mất điện 9h-15h. Các quận, huyện Tiên Lãng, Dương Kinh, Thủy Nguyên, An Dương, Kiến An, Kiến Thụy… cũng chịu ảnh hưởng bởi mất điện.

Tại Vĩnh Phúc, một phần thị trấn Hương Canh, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Đạo Đức, một phần xã Tân Phong, một phần xã Phú Xuân, thuộc huyện Bình Xuyên bị cắt điện 7-12h. Cùng khung giờ trên, nhiều xã, thị trấn khác của huyện Bình Xuyên cũng bị ảnh hưởng.

Tình trạng cắt điện cũng xảy ra trên diện rộng trong ngày 15/6 tại tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình và nhiều tỉnh phía Bắc khác. Một số tỉnh ở miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 15/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ hôm nay mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Riêng tại Hà Nội, ngày 15/6 có mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất là 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.