Lịch cắt điện Hà Nội ngày 26/5: 2 phường bị mất điện 9 tiếng

Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa thông báo về lịch cắt điện trên toàn thành phố trong ngày 26/5. Danh sách dài 8 trang, với hầu hết quận, huyện tại Hà Nội đều bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo phía điện lực, không có tình trạng cắt điện luân phiên trên địa bàn Thủ đô. Các lịch tạm ngừng cấp điện phục vụ bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo vận hành cung ứng điện được an toàn, ổn định.

Phía điện lực Hà Nội cũng cho biết một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, phía điện lực thành phố khuyến cáo khách hàng, cơ quan công sở và cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết. Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào các khung giờ cao điểm 11h30-14h30 và 20-22h hàng ngày.

Dưới đây là lịch cắt điện tại Hà Nội ngày 26/5:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng có xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.