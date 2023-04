Lãnh đạo FPT Shop: Giá iPhone ở Việt Nam đang thấp nhất thế giới

Theo đánh giá của đại diện Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT), trong bối cảnh giá thấp, các bên chịu lỗ đó, các bên bán hạ giá thì phía công ty cũng phải hạ theo.

"Trong quá trình thị trường khó khăn sẽ có "đánh nhau", nhưng lâu dài chỉ kéo nhau xuống, chả ăn được của nhau. Cuộc chiến về giá chúng tôi đánh giá không phải là bài toán hay. Nhưng trong ngắn hạn thị trường hạ chúng tôi cũng sẽ hạ để bán được hàng", Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp là bà Nguyễn Bạch Điệp bổ sung.

FPT Retail được xem là một trong những đại lý đầu tiên của Apple tại Việt Nam với chuỗi FPT Shop. Tỷ trọng sản phẩm Apple tính đến cuối năm 2022 đang chiếm 50% tổng doanh thu chuỗi. So với lúc cao điểm lên là 65% tổng doanh thu thì tỷ trọng sản phẩm Apple cho chuỗi đang giảm do ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia cùng nhu cầu chi tiêu đang sụt giảm do suy thoái kinh tế.

Ban chủ tọa phiên họp cổ đông chiều 14/4 (Ảnh: BY).

Tuy nhiên, theo lãnh đạo công ty này thì "nhiều bên cùng làm sẽ tốt hơn về dài hạn, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn".

Năm 2023, cổ đông FPT Retail đã thông qua kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022 và lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 51%, còn tỷ 240 tỷ đồng.

Hết quý I năm nay, ước tính sơ bộ, doanh thu chuỗi FPT Shop giảm khoảng 20%, theo lãnh đạo mức giảm này là tốt trong bối cảnh thị trường chung đang xấu. Ngược lại, chuỗi dược Long Châu tăng trưởng 50%. Bù trừ, tổng doanh thu công ty vẫn tương đương quý I năm ngoái.

Để thúc đẩy tăng trưởng thì năm nay shop sẽ bán các mặt hàng gia dụng và kỳ vọng 3 năm tới mảng này sẽ đóng góp 15% tổng doanh thu chuỗi.

Còn với Long Châu, kế hoạch năm nay của doanh nghiệp là mở thêm ít nhất 400 nhà thuốc. Bà Bạch Điệp cho hay hầu hết cửa hàng mới của nhà thuốc này sau 6 tháng phải có lãi tính trên cửa hàng. Lợi thế hiện là 80% mặt hàng đang rẻ hơn nhà thuốc khác.

Hết năm 2022, FPT Retail có doanh thu hơn 30.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 486 tỷ đồng. Doanh nghiệp chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FRT sẽ nhận được 500 đồng). Ngoài ra, công ty chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 3 cổ phiếu phát hành mới). Thời gian thực hiện là quý III năm nay.

Năm 2023, mức cổ tức trình cổ đông là tối đa 10% bằng tiền mặt, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng.