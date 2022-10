Kinh tế Trung Quốc hồi phục mạnh hơn dự đoán

Sáng nay (24/10), Trung Quốc đã công bố dữ liệu kinh tế quý III, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu là ngày 18/10.

Theo đó, GDP quý III tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh hơn so với ước tính 3,3% của các nhà kinh tế mà Bloomberg khảo sát. Con số này tốt hơn nhiều so với mức tăng 0,4% ghi nhận trong quý II, thời kỳ Thượng Hải bị phong tỏa để chống dịch covid.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong quý III, với hoạt động công nghiệp cải thiện hơn (Ảnh: VCG).

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp trong tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 4,2% trong tháng 8. Mức tăng này cũng vượt dự báo 4,8% của các nhà kinh tế. Đầu tư tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm tăng 5,9%.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số bán lẻ vẫn còn chậm khi chỉ tăng 2,5% so với mức 5,4% trong tháng 8 và thấp hơn so với mức dự báo 3% của các nhà kinh tế.

Trung Quốc đang nỗ lực để phục hồi nền kinh tế vì quý III vẫn bị đe dọa bởi các đợt bùng phát covid nhỏ trên toàn quốc.

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trên đà "phục hồi". Ông cam kết sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế với các nước.

"Trung Quốc không thể phát triển tách bạch với thế giới. Sự phát triển của thế giới cũng cần phải có Trung Quốc", ông Tập khẳng định trước các nhà báo trong nước và quốc tế.

Các nhà kinh tế hiện đều đưa ra dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 3,3% trong cả năm nay, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% mà nước này đặt ra hồi đầu năm. Những tháng gần đây, các quan chức Trung Quốc cũng bắt đầu hạ mục tiêu tăng trưởng khi mục tiêu 5,5% ngày càng xa tầm với, mà thay vào đó, họ tập trung vào ổn định việc làm và các chỉ số khác.