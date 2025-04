Vụ kẹo rau Kera: Hé lộ thêm sản phẩm công ty Quang Linh Vlogs thuê gia công

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng", khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) cùng 3 đồng phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo rau củ Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt), do Công ty cổ phần Asia life sản xuất là "hàng giả".

Tung ra 3 sản phẩm sau hơn một tháng thành lập

Theo tìm hiểu, tương tự sản phẩm kẹo rau củ Kera, Công ty Chị Em Rọt đã thuê gia công sản xuất và tự đóng gói bán ra thị trường sản phẩm yến sào LoiNest. Sản phẩm này được ra mắt từ ngày 15/12/2024 - tức sau hơn một tháng Công ty Chị Em Rọt thành lập.

Công ty giới thiệu sản phẩm là thương hiệu yến cao cấp được chế biến từ yến A5 (sản phẩm được rút lông tỉ mỉ, không tạp chất, tỷ lệ sợi đạt yêu cầu - PV) đạt chuẩn xuất khẩu, công nghệ chế biến hiện đại... Tuy nhiên, giá bán sản phẩm trên livestream thời điểm cuối năm 2024 chỉ ở mức 188.000 đồng/hộp 6 lọ (tương đương 31.000 đồng/lọ).

Trên vỏ hộp thể hiện sản phẩm được sản xuất tại KCN Đắc Lộc (TP Nha Trang, Khánh Hòa), đơn vị phân phối và đóng gói là Công ty Chị Em Rọt. Sản phẩm này chứa 0,3gram tổ yến, có 4 hương vị dành cho người lớn và 2 hương vị dành cho trẻ em.

Trong các phiên livestream bán yến sào, Hằng Du Mục cũng đã công bố loạt giấy chứng nhận HACCP hay ISO 22000:2018 của Công ty cổ phần DT Food (KCN Đắc Lộc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) - đơn vị sản xuất sản phẩm.

Đáng chú ý, DT Food giới thiệu là đơn vị chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm yến hũ chưng sẵn theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài các dòng sản phẩm phổ biến, công ty còn nhận "nghiên cứu phối trộn với bất kỳ nguyên liệu nào theo yêu cầu đến khi khách hàng nhận được mẫu ưng ý".

Không chỉ sản phẩm yến sào LoiNest, sau khi thành lập khoảng một tháng, Công ty Chị Em Rọt cũng ra mắt set quà Tết giá 269.000 đồng/set mang thương hiệu của công ty này bao gồm táo đỏ, bò khô, dâu tây sấy dẻo và hạt macca. Sản phẩm chủ yếu được phân phối trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Yến sào LoiNest dính nhiều lùm xùm

Đáng chú ý, Hằng Du Mục từng dính lùm xùm khi livestream bán yến sào LoiNest hồi cuối năm ngoái - cùng thời điểm với lùm xùm quảng cáo kẹo rau Kera "một viên tương đương một đĩa rau" của Quang Linh Vlogs.

Hằng Du Mục giới thiệu sản phẩm được làm từ yến nguyên chất, không tính theo phần trăm mà tính dựa trên gram yến tươi. Phát ngôn này thu hút nhiều ý kiến tranh luận, không ít người cho rằng TikToker này quảng cáo lố, phóng đại chất lượng sản phẩm.

Trước lùm xùm, ngày 28/2, nữ TikToker cho biết đã tới Nha Trang để làm rõ quy trình sản xuất và họp thông tin về vụ việc với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Yến Sào Việt Nam.

Cô cho biết phía ekip thông báo 30gram tổ yến A5 để sản xuất nên cô không phản ứng kịp mà nói theo dẫn đến nhầm lẫn khi thông tin về sản phẩm. Tuy nhiên với 0,3gram tổ yến trong một lọ dung tích 70ml, nhiều người vẫn bày tỏ nghi ngờ vì hàm lượng yến quá ít, không thể tạo ra lọ yến có kết cấu đặc như Hằng Du Mục giới thiệu trên livestream.

Thậm chí, không ít người kinh doanh yến cho rằng mức giá hơn 30.000 đồng/lọ chỉ có 0,3gram yến là quá cao. "100gram yến sợi tươi trên thị trường hiện có giá sỉ khoảng 500.000-600.000 đồng, tương đương 5.000 đồng/gram. Vậy một lọ yến LoiNest chỉ khoảng 1.500 đồng tiền yến", một tài khoản bình luận.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đầu tháng 11/2024, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và một số cá nhân khác đã cùng thành lập Công ty Chị Em Rọt. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Lê Tuấn Linh, sinh năm 1989.

Công ty này có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, trong đó, ông Quang Linh Vlogs góp 13,67% vốn, tương đương 683,5 triệu đồng; Hằng Du Mục góp 25% vốn điều lệ, tương đương 1,25 tỷ đồng; ông Lê Tuấn Linh góp 750 triệu đồng, tương đương 15% vốn.

Ngoài ra, 2 cá nhân khác là bà Phạm Thị Nhật Lệ và ông Trần Chí Tâm lần lượt góp 13,66% và 13,67% vốn. Chỉ sau một tháng thành lập, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn gấp 3 lần, lên 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phần góp vốn cụ thể không được công bố.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.