Khu nhà giàu "sang chấn tâm lý" vì điều hòa âm trần, tiền điện tăng 4 lần

Dân trí Các khu chung cư cao cấp, tiện ích nước nóng, nước lạnh, điều hòa do chủ đầu tư cung cấp theo hệ thống chung. Không những bất tiện, nhiều cư dân phản ánh, chi phí còn cao hơn nhiều so với tự lắp.

Đang sống tại một khu chung cư cao cấp giữa lòng Thủ đô, chị T.N. (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gia đình chị chỉ có 4 người, nhưng tiền điện các tháng hè lên tới gần 5 triệu đồng/tháng. Lúc đầu, nhà chị N. cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do dùng máy điều hòa thường xuyên nên tiền điện tăng cao. Do đó, các tháng sau, chị N đều cố gắng tiết kiệm điện hết mức có thể.

Song, theo chị N., số tiền điện vẫn không giảm là bao và duy trì ở mức 4,5-5 triệu đồng/tháng. Các tháng 6-8, tiền điện của gia đình ghi nhận mức tăng 3-4 lần so với các tháng bình thường.

Tiền điện tăng gấp 3-4 lần.

Không riêng chị N., rất nhiều hộ dân sinh sống tại khu chung cư cao cấp này cũng cảm thấy "sang chấn tâm lý" khi nhận hóa đơn tiền điện. Theo phản ánh, rất nhiều cư dân sinh sống tại đây đều phải bỏ ra số tiền điện lên tới 3-6 triệu đồng/tháng trong các tháng hè.

Thậm chí có gia đình rất ít khi ở nhà, chỉ về nhà vào khoảng sau 22h nhưng tiền điện cũng ghi nhận tăng từ hơn 600.000 đồng đến gần 3 triệu đồng.

Nhiều người cho rằng, do dịch bệnh, người dân ở nhà nhiều hơn nên tiền điện tăng. Tuy nhiên, chị C.T. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng đó chỉ là một phần, nguyên nhân chính khiến tiền điện nhà chị tăng mạnh như vậy là do hệ thống điều hòa tổng âm trần do chủ đầu tư thiết kế từ ban đầu.

Đưa hóa đơn tiền điện ra, chị T. cho hay, các tháng hè năm ngoái, chị phải trả 4-5 triệu tiền điện mỗi tháng. Sau khi thay hệ thống điều hòa tổng bằng các điều hòa thường, tiền điện mỗi tháng hè nhà chị chỉ còn khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Nhiều cư dân sinh sống tại chung cư cao cấp đã phải lắp điều hòa thông thường, thay điều hòa âm trần để tiết kiệm điện.

"Số lượng người và diện tích phòng không thay đổi, năm nay, gia đình tôi còn ở nhà nhiều hơn mà tiền điện giảm chỉ còn một nửa", chị T. nói và cho biết thêm, gia đình đã thay hệ thống điều hòa ngay từ mùa lạnh. Do đó, tính về lâu dài, gia đình chị sẽ tiết kiệm hơn.

Theo anh Nguyễn Văn Pháp, một thợ chuyên sửa chữa điều hòa tại Hà Nội, đối với chung cư có diện tích nhỏ, điều hòa âm trần có công suất quá lớn không đem lại cảm giác thoải mái hơn so với điều hòa thường, mà người dùng còn phải chi trả mức phí cao hơn nhiều lần.

Nếu chạy chuẩn công suất, anh Pháp cho rằng, điều hòa âm trần cũng có mức phí hợp lý. Tuy nhiên, điều hòa âm trần phù hợp với những phòng có diện tích lớn. Nhà có diện tích nhỏ gây tốn điện hơn nhiều.

"Chi phí bảo dưỡng cũng tốn kém hơn. Nếu điều hòa thông thường hết khoảng 200.000 đồng, thì điều hòa âm trần phải mất 500.000 đồng. Thậm chí, nếu ở địa hình khó, chi phí bảo dưỡng có thể lên tới tiền triệu", anh Pháp cho hay.

Thế Hưng