Không chỉ Thiên Long, vốn Nhật Bản đang ồ ạt chảy vào nhiều ngành nghề

Vốn Nhật tăng tốc vào nhiều ngành nghề

Vừa qua, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ tiến hành mua cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông qua việc mua cổ phần và chào mua công khai để tăng sở hữu lên trên 65%. Giá trị ước tính của giao dịch là 27,6 tỷ yên (4.700 tỷ đồng), tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu.

Liên quan đến thương vụ này, tập đoàn Thiên Long khẳng định những diễn biến trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty trong giai đoạn này.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng sự tham gia của đối tác uy tín đến từ Nhật Bản sẽ giúp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa.

Không chỉ vụ đầu tư vào Thiên Long, nhiều thương vụ tỷ USD đến từ dòng vốn Nhật đã được thực hiện trên thị trường tài chính Việt Nam, ở nhiều ngành nghề như tài chính ngân hàng, thực phẩm đồ uống (F&B), năng lượng, bán lẻ và tiêu dùng.

Các doanh nhân Nhật Bản tham quan hệ thống kho lạnh của Toàn Phát (Ảnh: Hương Giang)

Hồi tháng 9, Liên minh chiến lược giữa Công ty Chiếu xạ Toàn Phát (TPI) và hai tập đoàn hàng đầu Nhật Bản - Kawanishi Warehouse và MOL Logistics - chính thức khởi động dự án Mekong Logistics Hub tại Tây Ninh. Dự án hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lạnh quy mô ASEAN, gỡ "nút thắt" hạ tầng cho nông sản Việt.

Điểm tựa của dự án là tiềm lực hùng hậu từ hai đối tác Nhật Bản. Kawanishi Warehouse, doanh nghiệp logistics trăm năm tuổi với kinh nghiệm kinh doanh kho lạnh từ năm 1931, mang đến chuyên môn vận hành đạt chuẩn cùng mạng lưới văn phòng tại các cửa ngõ thương mại lớn như San Francisco, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc).

Trong khi đó, MOL Logistics, thành viên của tập đoàn vận tải biển khổng lồ Mitsui O.S.K. Lines, sở hữu 138 văn phòng tại 26 quốc gia. MOL sẽ đảm bảo kết nối hàng hóa với mạng lưới vận tải toàn cầu, tận dụng lợi thế tại các cảng biển chiến lược như TCIT và HICT để ưu tiên lịch tàu và bốc dỡ.

Sự kết hợp giữa công nghệ chiếu xạ của TPI và chuỗi logistics toàn cầu của người Nhật tạo nên quy trình khép kín "chiếu xạ - kho lạnh - vận tải". Mô hình này giúp nông sản Việt giảm chi phí, tránh tình trạng thiếu container và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường như Mỹ, Úc.

Dấu ấn Nhật Bản trong các dự án bất động sản

Trong lĩnh vực bất động sản, nhiều thương vụ hợp tác giá trị được duy trì nhiều năm. Từ năm 2015 đến nay, công ty Nam Long "bắt tay" với hai tập đoàn danh tiếng đến từ Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad cùng phát triển các khu đô thị tích hợp. Hàng chục dự án đã được liên doanh này hoàn thành và đang tiếp tục hợp tác ở nhiều khu đô thị khác tại Đồng Nai, Long An (nay là Tây Ninh).

Dòng vốn Nhật chảy vào Việt Nam (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trường hợp khác là 4 tập đoàn Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development và AEON cùng Kim Oanh Group tham gia phát triển dự án hơn 1 tỷ USD tại TPHCM, quy mô gần 50ha.

Hay Công ty TTCapital (Việt Nam) cùng 2 đối tác là Cosmos Initia (thành viên của Daiwa House Group) và Koterasu Group ra mắt liên doanh hợp tác chiến lược cách đây 2 năm, cam kết đồng hành dài hạn trong việc phát triển các dự án bất động sản vừa túi tiền tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Liên doanh dự kiến sẽ đầu tư khoảng 150 triệu USD trong vòng 5 năm tới, mục tiêu mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 1.000 căn hộ vừa túi tiền. Trên thực tế, liên doanh này đang thực hiện dự án đầu tiên tại TP Dĩ An, Bình Dương (nay thuộc TPHCM).

Một doanh nghiệp bất động sản khác là An Gia cũng từng thu hút nhiều đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản gồm Creed Group, Hoosiers, Koterasu.

Việt Nam ngày càng thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tính đến ngày 30/11, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) đạt 33,69 tỷ USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới, Nhật Bản đứng thứ 3 về giá trị vốn góp, chỉ sau Singapore và Trung Quốc.

Giới chuyên gia cho rằng môi trường chính trị ổn định cùng mạng lưới hiệp định thương mại tự do tạo điều kiện thuận lợi lớn cho hợp tác song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản.