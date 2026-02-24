Chứng khoán áp sát mốc 1.900 điểm, một cổ phiếu hóa chất tăng trần

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/2, thị trường ghi nhận không khí tích cực sau những phút đầu giờ điều chỉnh. VN-Index tăng 7,48 điểm, lên 1.867,62 điểm. Thanh khoản sàn HoSE được cải thiện rõ rệt, đạt gần 32.536 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm VN30, cổ phiếu DGC của Công ty Hóa chất Đức Giang "thức giấc", bất ngờ tăng trần lên 75.100 đồng/đơn vị. Mã này cũng dư mua giá trần 512.700 cổ phiếu, thanh khoản bùng nổ hơn 10,8 triệu đơn vị.

Ngoài ra, 10 cổ phiếu khác trên sàn HoSE tăng trần, như BSR (Lọc hóa dầu Bình Sơn), GEL (Hạ tầng Gelex), SRC (Cao su Sao Vàng), HRC (Cao su Hòa Bình)...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, dẫn đầu gồm HPG (Hòa Phát), VJC (Vietjet Air), GMD (Gemadept), VIC (Vingroup). Ngược lại, FPT, VCB và SHB tác động tiêu cực đến chỉ số, trong đó FPT giảm 2,12%, VCB giảm 2,11%.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 264 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã tăng điểm tốt được mua ròng mạnh như HPG, DGC, BSR, GMD. Trái lại, các mã bị bán ròng mạnh như FPT, VCB, VRE...