Khởi nghiệp độc đáo bằng xe cháo "take away" tiên phong ở Việt Nam

Xe cháo dinh dưỡng bán mang đi (take away) đang là mô hình kinh doanh hấp dẫn nhiều người tại TP. HCM. Mô hình đầu tư khởi nghiệp độc đáo này chỉ cần vốn ban đầu khoảng 11,5 triệu đồng đã có thể tự mình kinh doanh và làm chủ.

Những điểm bán cháo lưu động với chi phí ban đầu bỏ ra chỉ khoảng 11,5 triệu đồng

Khởi nghiệp luôn là "bài toán" nan giải của rất nhiều bạn trẻ bởi tỷ lệ khởi nghiệp thành công ở Việt Nam là vô cùng thấp. Theo thống kê, có đến hơn 90% nhà khởi nghiệp bị thất bại khi kinh doanh.

Chính vì vậy, việc khởi nghiệp dựa vào những thương hiệu uy tín lâu năm đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ tại TP. HCM.

Người dân TPHCM đã quen với thương hiệu cháo dinh dưỡng Cây Thị

Mới đây, thương hiệu cháo dinh dưỡng Cây Thị đã "chào sân" thị trường dự án Khởi nghiệp và đồng hành cùng AK-F70 dành cho các nhà đầu tư, các nhà khởi nghiệp trẻ có mong muốn được làm chủ, có thêm một nguồn thu nhập bên cạnh công việc hiện tại.

Thương hiệu cháo dinh dưỡng Cây Thị là thương hiệu cháo dinh dưỡng lâu đời nhất Việt Nam. Cây Thị ra đời từ năm 1998 do Công ty CP sản xuất thực phẩm Anh Kim (AK Food) làm chủ sở hữu.

Theo đại diện của Công ty - ông Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc phát triển kinh doanh đồng thời là Giám đốc dự án cho hay, "Khởi nghiệp và đồng hành cùng AK-F70" là dự án kinh doanh cháo dinh dưỡng "cơ động và hiệu quả" vô cùng thú vị cho các bạn trẻ khi muốn bắt đầu khởi nghiệp. Khả năng hoàn vốn trong vòng 90 ngày, thực sự là một mô hình đầu tư rất đáng được quan tâm và trải nghiệm.

Cách chế biến và sử dụng tiện lợi

Cũng theo Công ty, trong 3 tháng đầu tiên của dự án, AK Food mong muốn phát triển 100 xe cháo cơ động rải đều khắp các ngõ ngách tại TPHCM và các tỉnh thành miền khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giai đoạn tiếp theo, thương hiệu cháo Cây Thị sẽ "đổ bộ" đến các tỉnh thành lớn trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng… Đến cuối năm 2021, mục tiêu của Dự án là sẽ có 2,000 xe cháo cơ động trong cả nước trải dài từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn.

Ngoài việc được hỗ trợ phương tiện bán hàng, người tham gia dự án sẽ được hỗ trợ về kỹ năng kinh doanh, marketing…

Rủi ro thấp và khả năng hoàn vốn nhanh khi tham gia dự án

Theo Giám đốc dự án, có nhiều lý do để người dân tham gia dự án bán cháo "take away" bởi thương hiệu Cây Thị có sản phẩm đảm bảo, an toàn, chất lượng đồng nhất, sử dụng tiện lợi… đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà Slogan Dự án thể hiện "Nhanh hơn - Ngon hơn - Tiện lợi hơn".

Thực đơn của cháo Cây Thị cũng rất phong phú với hơn 30 sản phẩm bao gồm Món ăn dùng kèm cháo, cháo tươi, súp dinh dưỡng, gà ác tiềm v.v.. đáp ứng nhu cầu thay đổi thực đơn hàng ngày của khách hàng. Món ăn dùng kèm cháo định lượng 70 grams là thành quả nghiên cứu hơn 5 năm của Công ty AK Food về cải tiến sản phẩm cháo dinh dưỡng, đồng thời cũng là một trong những sản phẩm key then chốt của dự án AKF-70 mà hiện nay không nhiều thương hiệu cháo dinh dưỡng làm được. Sản phẩm món ăn dùng kèm cháo 70 grams được chuẩn hóa dựa trên tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sản xuất, mang đến cho khách hàng một dòng sản phẩm có chất lượng đồng nhất, thơm ngon và bổ dưỡng.

Nếu như cách đây hơn 2 thập kỷ, ngành thực phẩm đã chứng kiến những bước đi tiên phong của thương hiệu Cây Thị thì giờ đây, dự án Khởi nghiệp và đồng hành cùng AK-F70 sẽ tiếp tục là sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây cũng là mô hình cháo dinh dưỡng cơ động duy nhất có mặt tại Việt Nam hiện nay.

Nhiều phụ huynh có thói quen cho con sử dụng cháo dinh dưỡng Cây Thị vào mỗi sáng

Hiện tại, một xe cháo khởi nghiệp chỉ có vốn đầu tư từ 11,5 triệu đồng. Thương hiệu Cây Thị sẽ hỗ trợ người tham gia về phí nhượng quyền ban đầu và phí duy trì thương hiệu trong 6 tháng đầu kinh doanh. Tức là khi tham gia chuỗi khởi nghiệp AKF-70, nhà đầu tư sẽ không cần đóng phí nhượng quyền thương hiệu và phí duy trì thương hiệu trong 6 tháng đầu tham gia dự án.

Anh Võ Minh Trường (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, anh đang kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong vài năm nay, nhận thấy Dự án AK-F70 là một sân chơi khởi nghiệp trong ngành thực phẩm mang lại hiệu quả cao. "Cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua, tôi đã tham gia Dự án với mức đầu tư ban đầu là 05 xe đặt tại các quận Tân Bình, Hóc Môn v.v…" Anh cho hay.

"Với những người phụ nữ có con nhỏ như tôi, việc vừa trông con và đi làm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống cũng là điều không đơn giản. Mô hình Khởi nghiệp như Dự án AK-F70 cho phép tôi vừa chăm con, vừa kiếm thêm được thu nhập mỗi ngày, góp phần nâng cao giá trị của những người phụ nữ nội trợ là một cơ hội rất tốt cho tôi. Tôi đang cùng bàn bạc cùng gia đình để tham gia mô hình nhượng quyền này", chị Huỳnh Như Phụng (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

