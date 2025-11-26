Khi nền tảng công nghệ chung tay vì môi trường

Gia tăng ứng phó với biến đổi khí hậu

Từ miền núi đến đồng bằng, đô thị đến vùng ngoại ô ven biển, đa số các khu vực đều đang chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu.

Mỗi năm, Việt Nam phải đối mặt với hàng chục cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, triều cường, hạn hán, sạt lở đất và xâm nhập mặn. Những biến động này gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, đồng thời để lại hệ lụy lâu dài đối với môi trường và hệ sinh thái.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã đặt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 trong khuôn khổ COP26, và phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Chiến lược quốc gia của Chính phủ cũng nhấn mạnh: một trong những nhiệm vụ quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu là đẩy mạnh phục hồi, nâng cao chất lượng và khả năng phòng hộ của rừng ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn.

Rừng phòng hộ không chỉ là “lá chắn xanh” trước thiên tai, mà còn góp phần bảo vệ đời sống và sinh kế của cộng đồng (Ảnh: Bích Phượng).

Đứng trước thiên tai, rừng phòng hộ đóng vai trò như một “bức tường xanh” tự nhiên, giúp giảm sức gió, ngăn lũ, hạn chế xói mòn và sạt lở đất, từ đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, rừng phòng hộ còn là nguồn sinh kế bền vững với nhiều mô hình dưới tán rừng, như trồng dược liệu, nuôi ong, chăn nuôi gia cầm khi rừng khép tán, hay nuôi trồng thủy sản tại rừng ngập mặn. Chính vì những lợi ích kép này, công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được các địa phương ưu tiên trong nhiều năm qua.

Doanh nghiệp chung tay kiến tạo tương lai xanh bền vững

Cùng với nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan địa phương, doanh nghiệp cũng đang tích cực đóng góp thông qua nhiều chương trình “xanh” thiết thực. Tận dụng thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái đa dịch vụ, các nền tảng như Grab đã và đang triển khai nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, tiêu biểu là chương trình “Vững - Xanh”.

Thông qua hợp tác với địa phương, các tổ chức chuyên môn và sự đồng hành của người dùng, chương trình tập trung vào các dự án trồng rừng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Thêm một khu vực rừng phòng hộ được phục hồi trong hành trình “Vững - Xanh” (Ảnh: Bích Phượng).

Trong năm 2025, chương trình “Vững - Xanh” sẽ trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và Quỹ Sống. Những “hạt mầm xanh” được đóng góp bởi người dùng Grab sẽ góp phần phủ xanh khoảng 18ha rừng phòng hộ hồ Phú Ninh (Đà Nẵng), tương đương với 20.000 cây xanh.

Bên cạnh đó, chương trình còn trồng thêm 80.000 cây tại khu rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (Khánh Hòa).

Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng chia sẻ: “Sự đồng hành của Grab và cộng đồng người dùng Grab mang ý nghĩa rất lớn trong việc bổ sung nguồn tài chính cho quá trình phục hồi rừng ở địa phương. Ngoài ra, sự đồng hành này còn lan tỏa về mặt tinh thần và nhận thức của xã hội; khơi dậy ý thức bảo vệ thiên nhiên, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương”.

Khi doanh nghiệp, địa phương và người dân cùng chung tay, những khu rừng phòng hộ sẽ được hồi sinh bền vững hơn (Ảnh: Bích Phượng).

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết: “Qua từng năm, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm và ủng hộ của người dùng dành cho các sáng kiến về bảo vệ môi trường ngày càng mạnh mẽ hơn.

Điều đó cũng thôi thúc Grab tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ môi trường hơn nữa, ngoài trồng rừng, năm nay chúng tôi còn triển khai thêm các sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Đây là minh chứng cho nỗ lực mà Grab theo đuổi lâu dài, cũng như cam kết đồng hành cùng các cơ quan ban ngành và cộng đồng để kiến tạo một tương lai xanh bền vững”.