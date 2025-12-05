Hoạt động khai thác Bitcoin tại Trung Quốc đang xuất hiện dấu hiệu “hồi sinh”. Theo dữ liệu Hashrate Index tháng 10, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 14% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu, đứng thứ ba thế giới, sau Mỹ và Kazakhstan. Một số chuyên gia cho rằng tỷ lệ thực tế thậm chí có thể lên tới 15-20%.

Canaan - nhà sản xuất thiết bị khai thác Bitcoin hàng đầu - ghi nhận doanh thu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh: Từ 2,8% năm 2022 lên 30% năm 2023 và trong quý II năm nay đã vượt 50%, theo nguồn tin trong ngành.

Reuters cho biết trong khoảng hai năm trở lại đây, hoạt động đào Bitcoin đã tái xuất tại Tân Cương và Tứ Xuyên. Những khu vực này có lượng điện dư thừa lớn nhưng khó truyền tải về các thành phố ven biển, trở thành địa điểm lý tưởng cho các trang trại khai thác.

Theo CoinTelegraph, hoạt động khai thác Bitcoin ở Trung Quốc tăng trở lại nhờ nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, các tỉnh như Tân Cương và Tứ Xuyên có nguồn điện dư thừa hoặc giá rẻ, từ than, gió và thủy điện, được tận dụng hiệu quả cho việc khai thác thay vì để lãng phí.

Thứ hai, nhiều trung tâm dữ liệu phát triển vượt nhu cầu thực tế, khi nhu cầu vận hành thấp, các chủ cơ sở cho thuê không gian và năng lực máy móc cho các thợ đào Bitcoin, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác.

Thứ ba, giá Bitcoin tăng mạnh trong những năm gần đây làm lợi nhuận khai thác hấp dẫn hơn, thu hút nhà đầu tư và thợ đào quay trở lại.

Khai thác Bitcoin tại Trung Quốc đang “hồi sinh” (Ảnh: Reuters).

Chính sách của Trung Quốc với tiền điện tử cũng đang thay đổi theo hướng thử nghiệm có kiểm soát, chuyển từ việc cấm hoàn toàn sang chấp nhận một số hoạt động nhưng dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu cho phép stablecoin (tiền mã hoá ổn định) có hiệu lực từ tháng 8. Trong khi tại đại lục, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm đồng tiền mã hoá ổn định gắn với đồng nhân dân tệ và thúc đẩy tiền số ngân hàng trung ương e-CNY, tích hợp vào thanh toán bán lẻ, dịch vụ công và các chương trình thí điểm xuyên biên giới.