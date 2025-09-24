Hướng dẫn cách liên kết tài khoản ngân hàng để ô tô qua trạm thu phí

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10, chủ ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Đến nay, có 3 phương thức thanh toán đáp ứng yêu cầu gồm Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex) và ví VETC.

Để tạo điều kiện thuận lợi, VETC hiện kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, đồng thời cho phép nạp tiền từ 32 ngân hàng nội địa khác thông qua thẻ ATM.

Một số ngân hàng gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đã ra hướng dẫn chi tiết việc liên kết tài khoản cho khách hàng.

Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đình Nam).

Agribank cho phép liên kết trực tiếp ví VETC hoặc Viettel Money với tài khoản của khách hàng. Với VETC, khách hàng đăng nhập ứng dụng và xử lý theo hướng dẫn. Với ePass, khách cần liên kết Viettel Money, sau đó kết nối tài khoản Agribank.

Khách hàng của BIDV cần xác thực căn cước công dân gắn chip và liên kết tài khoản trong ví VETC. Với ePass, khách hàng phải mở hoặc liên kết Viettel Money, rồi kết nối với tài khoản BIDV.

Khách hàng muốn liên kết tài khoản Vietcombank vào ví VETC có thể thực hiện thao tác cơ bản, bắt đầu bằng việc đăng nhập ứng dụng VETC rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Với VietinBank, khách hàng đăng nhập app VETC sau đó triển khai như hướng dẫn.