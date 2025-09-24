Hướng dẫn cách liên kết tài khoản ngân hàng để ô tô qua trạm thu phí
(Dân trí) - Hàng loạt ngân hàng ra hướng dẫn cách liên kết với ví VETC, ePass và Viettel Money trên ứng dụng trước quy định phải dùng tài khoản giao thông khi qua trạm thu phí không dừng từ ngày 1/10.
Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10, chủ ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).
Đến nay, có 3 phương thức thanh toán đáp ứng yêu cầu gồm Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex) và ví VETC.
Để tạo điều kiện thuận lợi, VETC hiện kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, đồng thời cho phép nạp tiền từ 32 ngân hàng nội địa khác thông qua thẻ ATM.
Một số ngân hàng gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đã ra hướng dẫn chi tiết việc liên kết tài khoản cho khách hàng.
Agribank cho phép liên kết trực tiếp ví VETC hoặc Viettel Money với tài khoản của khách hàng. Với VETC, khách hàng đăng nhập ứng dụng và xử lý theo hướng dẫn. Với ePass, khách cần liên kết Viettel Money, sau đó kết nối tài khoản Agribank.
Khách hàng của BIDV cần xác thực căn cước công dân gắn chip và liên kết tài khoản trong ví VETC. Với ePass, khách hàng phải mở hoặc liên kết Viettel Money, rồi kết nối với tài khoản BIDV.
Khách hàng muốn liên kết tài khoản Vietcombank vào ví VETC có thể thực hiện thao tác cơ bản, bắt đầu bằng việc đăng nhập ứng dụng VETC rồi thực hiện theo hướng dẫn.
Với VietinBank, khách hàng đăng nhập app VETC sau đó triển khai như hướng dẫn.
Một số lưu ý khi sử dụng tài khoản giao thông
Theo Điều 31 Nghị định 119, chủ ô tô cần phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10.
Việt Nam hiện có 6,3 triệu phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (ePass và VETC), tương đương gần 100% số lượng ô tô trên cả nước. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ cho biết, tỷ lệ thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông vẫn còn rất thấp, mới đạt khoảng 30%. Nguyên nhân được đưa ra là các chủ phương tiện chưa biết đến quy định mới này.
Người điều khiển phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.
Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì xe không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc, hoặc phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ.
Ngoài 2 trường hợp trên, nếu số tiền trong phương tiện thanh toán không đủ thì chủ phương tiện thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.