Khách nợ hàng nghìn chỉ vàng SJC không trả, ngân hàng đại hạ giá khoản vay

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh TPHCM vừa phát đi thông báo bán đấu giá đồng thời hai khoản nợ của khách hàng cá nhân là ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan. Đây là những khoản nợ đã được ngân hàng rao bán nhiều lần từ năm 2023 nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ đấu giá lần này là cơ cấu nợ của khách hàng. Các khoản vay đều phát sinh vào năm 2008 - thời điểm thị trường tài chính biến động mạnh và hình thức vay vốn tính lãi bằng vàng hoặc ngoại tệ còn khá phổ biến.

Theo đó, khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn (phát sinh từ 2 hợp đồng tín dụng) có tổng dư nợ tính đến tháng 31/3/2023 lên tới 62,32 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ gốc thực tế chỉ là 31,76 tỷ đồng. Số tiền còn lại, hơn 30 tỷ đồng, là các khoản lãi phát sinh, bao gồm lãi VND và đặc biệt là lãi tính bằng vàng.

Cụ thể, ông Tuấn đang gánh khoản nợ lãi vàng lên tới hơn 2.000 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 200 lượng vàng). Theo giá trị quy đổi trong hồ sơ nợ, số vàng này tương ứng với nghĩa vụ thanh toán gần 14 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông Tuấn gồm nhiều bất động sản tại quận 1 và TP Thủ Đức, TPHCM.

Nhẫn vàng SJC 1 chỉ (Ảnh: Thành Đông).

Tương tự, khoản nợ của bà Vũ Thị Toan có dư nợ gốc gần 9,5 tỷ đồng. Nhưng sau 15 năm (tính đến 31/3/2023), tổng dư nợ đã phình to lên mức 26,38 tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền lãi vàng quy đổi đã chiếm tới 9,221 tỷ đồng, xấp xỉ bằng số tiền gốc đã vay, và lãi VND là 7,666 tỷ đồng. Agribank cho biết khoản vay này hiện không còn tài sản bảo đảm.

Theo một chuyên gia tài chính, những khoản vay có yếu tố vàng từ giai đoạn 2008-2010 thường trở thành gánh nặng khổng lồ cho người vay. Lý do là vào năm 2008, giá vàng SJC chỉ quanh mức 17-18 triệu đồng/lượng. Đến năm 2023, giá vàng đã tăng gấp 3-4 lần, kéo theo số tiền lãi phải trả của khách hàng cũng tăng theo cấp số nhân, vượt xa khả năng chi trả.

Mặc dù tổng giá trị ghi sổ của hai khoản nợ nói trên xấp xỉ 90 tỷ đồng, nhưng Agribank chỉ đưa ra mức giá khởi điểm 42,35 tỷ đồng cho toàn bộ lô nợ. Trong đó, khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn được chào giá 31,837 tỷ đồng và khoản nợ của bà Vũ Thị Toan có giá 10,512 tỷ đồng. Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm toàn bộ tình trạng pháp lý và các rủi ro kèm theo, theo phương thức “có sao bán vậy”.

Hồ sơ của Agribank cho thấy ngân hàng đã khởi kiện 2 khách hàng này từ năm 2016 tại TAND quận 9, TPHCM. Năm 2017, tòa án đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Đến năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức ban hành quyết định thi hành án đối với vụ việc, nhưng đến nay các khoản nợ vẫn chưa được xử lý dứt điểm, buộc ngân hàng phải đưa ra đấu giá.