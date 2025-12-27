Khắc phục "điểm nghẽn" để doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Chiều 26/12, chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Dự thảo Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế (GoGlobal), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh chương trình cần được thiết kế lại theo hướng "trọng tâm, trọng điểm" để đảm bảo tính khả thi.

Theo Phó Thủ tướng, cơ sở chính trị và pháp lý của Đề án đã đầy đủ, vấn đề cốt lõi hiện nay là cách tiếp cận. Thay vì hỗ trợ dàn trải, chương trình cần khoanh vùng đối tượng cụ thể.

"Cần làm rõ nhu cầu thực sự của doanh nghiệp là gì. Chỉ khi bám sát và tháo gỡ đúng những "điểm nghẽn" thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải thì các giải pháp đưa ra mới mang lại hiệu quả kinh tế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu rà soát toàn bộ các chính sách hỗ trợ xuất khẩu và đầu tư hiện hành. Những nội dung đã lạc hậu hoặc chồng chéo cần được điều chỉnh, sửa đổi ngay trong khuôn khổ Chương trình GoGlobal lần này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Dự thảo Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế (Ảnh: VGP).

Về tổ chức thực hiện, Lãnh đạo Chính phủ đề nghị không nên xây dựng lộ trình quá dài gây khó khăn cho việc điều chỉnh khi thực tiễn thay đổi. Thay vào đó, cần chia nhỏ lộ trình, trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 5 năm với mục tiêu và giải pháp rõ ràng từng năm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng quy trình, thủ tục minh bạch. Doanh nghiệp cần được biết rõ điều kiện tham gia, quyền lợi và trách nhiệm cụ thể. Đặc biệt, chương trình cần làm rõ cơ chế phối hợp công - tư và phát huy tối đa vai trò của các hiệp hội ngành nghề trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra biển lớn.