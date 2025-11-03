Tinh thần sáng tạo Việt sẵn sàng vươn ra thế giới

Top 3 chung cuộc lần lượt là Lương Thị Hạnh, Nguyễn Khánh Tiền và Phùng Nguyễn Thanh Thảo. Ba nhà sáng tạo thức uống trẻ tuổi và tài năng sẽ tham dự vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 3/2026.

Khi bản sắc Việt trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo

Vòng chung kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 (Tỏa sáng tài năng pha chế 2025) diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC, TPHCM đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Các thí sinh đã khiến ban giám khảo và các khách mời, khán giả ấn tượng khi cho thấy mỗi sản phẩm dự thi không chỉ là một thức uống, mà là hành trình kể chuyện qua hương vị, cảm xúc, và tinh thần sáng tạo không giới hạn. Đặc biệt, “bản sắc Việt” được hòa quyện tinh tế, ấn tượng trong nhiều tác phẩm.

Vượt qua nhiều tài năng sáng tạo, Lương Thị Hạnh đã xuất sắc trở thành quán quân của cuộc thi. Món thức uống của Hạnh gây ấn tượng khi lấy cảm hứng từ Phở Việt. Từ nền tảng trà sữa, cô biến tấu cùng trà ô long, thảo mộc, hành tươi và ngò để tạo nên một bát phở phiên bản thức uống. Bánh phở được thay bằng lớp bột trà sữa mềm mịn, còn nước dùng là hỗn hợp trà ô long thanh dịu.

Hạnh chia sẻ: “Tôi muốn biến món ăn thân quen thành trải nghiệm mới lạ cho vị giác. Ẩm thực Việt là kho báu sáng tạo vô tận, và tôi tin thức uống cũng có thể kể những câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách rất riêng”.

Lương Thị Hạnh xuất sắc trở thành quán quân TasteCraft Masters Championship 2025 (Ảnh: BTC).

Á quân Nguyễn Khánh Tiền chọn thể hiện tác phẩm Chưng (Vietnamese Square Sticky Rice Cake) trong phần thi bán kết và chung kết. Món thức uống lấy cảm hứng từ bánh chưng truyền thống của Việt Nam với thành phần chính là gạo nếp, đậu xanh. Nếu ở bán kết, Khánh Tiền kết hợp cùng trà - một hương vị mang đậm tính truyền thống, thì ở chung kết, chàng trai đã kết hợp cùng cà phê - màu sắc hiện đại hơn, giúp người thưởng thức tỉnh táo hơn, tươi vui hơn khi đón giao thừa.

Á quân Nguyễn Khánh Tiền trong phần thi chung kết (Ảnh: BTC).

Còn quý quân Phùng Diễm Thanh Thảo đến với chung kết bằng tác phẩm Sticky Memory (bánh tét) - một món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Nguyên liệu kết hợp giữa truyền thống gồm nếp, đậu xanh, sữa, lá dứa, cùng chất liệu hiện đại như matcha, trứng muối, tiêu đỏ và quế. Thanh Thảo mong muốn truyền tải thông điệp giữ gìn truyền thống cũ và phát triển lên với sự mới mẻ hơn để có thể vươn tới quốc tế.

Phùng Diễm Thanh Thảo (áo đỏ) trong phần thực hiện món thức uống Sticky Memory (bánh tét) (Ảnh: BTC).

Ông Paul Le - Phó Chủ tịch - Central Retail Việt Nam, phụ trách Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Các bạn thí sinh rất sáng tạo, thể hiện rõ nét chủ đề bản sắc Việt và xứng đáng với giải thưởng đạt được trong cuộc thi.

Tôi mong rằng khi các bạn đi thi thế giới sẽ ghi dấu bản sắc của Việt Nam nhiều hơn nữa, thể hiện sự quan sát từng góc phố, các chi tiết nhỏ nhưng ấn tượng của quê hương để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, các bạn hãy chú ý nhiều hơn đến cảm xúc, âm nhạc, con người, sự trẻ trung năng động đúng với lứa tuổi của mình”.

Sân chơi chuyên nghiệp cho những tài năng sáng tạo thức uống không cồn

TasteCraft Masters Championship 2025 là cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn được tổ chức bởi Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) và thương hiệu Lúave Professional, nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo đột phá trong lĩnh vực đồ uống không cồn.

Top 3 TasteCraft Masters Championship 2025 sẽ tham dự vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: BTC).

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo - Giám đốc thương hiệu Lúave Professional, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng tôi cảm thấy tự hào về chất lượng thí sinh, sự chuyên nghiệp của ban giám khảo và sự đồng hành của các đối tác.

Thành công lớn nhất lần này không chỉ nằm ở quy mô, mà ở việc cuộc thi đã khơi dậy được tinh thần yêu nghề, tinh thần sáng tạo, và niềm tin vào tiềm năng của người Việt trong ngành pha chế không cồn. Chúng tôi hy vọng tinh thần đó sẽ tiếp tục lan tỏa ở những mùa sau, Tastecraft Masters Championship không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình dài cùng nhau nâng tầm thức uống không cồn Việt trên bản đồ thế giới”.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo - Giám đốc thương hiệu Lúave Professional, Trưởng ban tổ chức chia sẻ tại cuộc thi (Ảnh: BTC).

Ông Trương Duy Phương, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết tiêu chí lựa chọn người chiến thắng là sự hài hòa giữa kỹ năng xuất sắc, giao tiếp lịch sự, thể hiện việc chăm sóc khách hàng tận tâm, sự chuyên nghiệp của ngành ẩm thực. “Chúng tôi cũng mong muốn quán quân có khả năng trở thành hình mẫu, người truyền cảm hứng và chia sẻ động lực cho mọi người”, ông Phương nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn ra mắt, được kỳ vọng trở thành một sân chơi hấp dẫn cho những người đam mê pha chế thức uống không cồn, nơi sự sáng tạo đi đôi với kỹ thuật, nơi “câu chuyện Việt” được kể bằng ngôn ngữ toàn cầu.