Keppel đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam

30 năm ghi dấu ấn

Keppel là một trong những nhà đầu tư nước ngoài tiên phong khai phá thị trường bất động sản Việt Nam từ năm 1991.

Chưa đầy một năm sau, Keppel đã phát triển International Centre, một trong những tòa nhà văn phòng tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Đến nay, tập đoàn đã phát triển danh mục dự án dân cư chất lượng như Villa Riviera, Riviera Cove, The Estella, Estella Heights, Empire City, Riviera Point, Celesta City... và các cao ốc văn phòng hạng A, trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm TPHCM như Saigon Centre và Estella Place.

Saigon Centre, dự án phức hợp hàng đầu của Keppel tại Việt Nam (Ảnh: Keppel).

Keppel hiện phân bổ hơn 12% tổng giá trị tài sản thuộc mảng phát triển đô thị (tương đương 1,52 tỷ USD) vào Việt Nam, chỉ sau thị trường Singapore và Trung Quốc.

Tổng diện tích sàn xây dựng thuộc tất cả phân khúc Keppel đã và đang phát triển tại Việt Nam lên đến hơn 400.000 m2, chiếm 24% tổng diện tích sàn của tập đoàn trên toàn cầu. Đây là thành quả từ tinh thần tiên phong kiến tạo không gian đô thị hiện đại của tập đoàn, đồng thời thể hiện sự hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác như Khang Điền, Phú Long, Tiến Phước, Trần Thái, Gaw Capital.

Chất lượng và thiết kế các dự án do Keppel phát triển được bảo chứng bởi hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2022, Keppel chiến thắng 12 giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards, trong đó có hạng mục "Nhà phát triển bất động sản bền vững tốt nhất" và "Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất".

Tỷ lệ hấp thụ giỏ hàng đã giới thiệu ra thị trường của Empire City, Riviera Point và Celesta Heights đều trên 99%, còn trung tâm thương mại Saigon Centre và Estella Place luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy hàng năm 100%, thu hút nhiều thương hiệu như Chanel, Hublot, Tag Heuer, Uniqlo, Dsquare… hiệndiện.

Cao ốc Văn phòng hạng A Saigon Centre tháp 1 và 2 còn là nơi đặt bản doanh của các công ty đa quốc gia như AIA, DBS, Mitsubishi, ANZ, Shopee, Lazada, Tổng lãnh sự Singapore…

Saigon Centre tháp 2 còn có khu căn hộ dịch vụ cao cấp Sedona Suites, nơi cung cấp dịch vụ lưu trú cho chuyên gia cao cấp của các công ty, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Keppel cũng chú trọng phát triển nhà ở xã hội thông qua việc nắm giữ 8,17% cổ phần của Nam Long, nhà phát triển các dự án căn hộ vừa túi tiền hàng đầu Việt Nam.

Tầm nhìn bền vững tại Việt Nam

Liên tục mở rộng danh mục đầu tư không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ, mà còn cho thấy khát vọng đóng góp cho sự phát triển đô thị và cam kết gắn bó lâu dài của Keppel với thị trường Việt Nam.

Đầu năm 2022, Keppel hợp tác với Phú Long dự kiến đầu tư 2.715 tỷ đồng phát triển 3 khu đất trong dự án Mailand Hà Nội và chi 3.180 tỷ đồng mua cổ phần 2 dự án của Khang Điền giữa năm 2023 để phát triển tổ hợp dân cư và đô thị bền vững. Gần nhất, tập đoàn ký thỏa thuận trị giá 1.230 tỷ đồng đầu tư vào một khu trung tâm thương mại tại Hà Nội.

Đại diện Keppel và Khang Điền tại Lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Keppel).

Bên cạnh bất động sản, Keppel cũng có bước tiến mạnh mẽ trong mảng năng lượng thông qua khai trương Trung tâm Vận hành đầu não (ONC) và ký các hợp đồng trị giá hơn 70 triệu USD cung cấp các giải pháp "năng lượng là một dịch vụ (EaaS)" dài hạn.

Keppel cũng triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR). Trong 3 năm 2021 - 2023, tập đoàn đã dành gần 14 tỷ đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn, bảo vệ môi trường và khuyến khích phát triển giáo dục.

Tháng 3 và tháng 8, tập đoàn đã trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho 2 tỉnh Tiền Giang và Cà Mau, mang đến nguồn nước sạch cho hơn 40.000 người dân, tiếp nối của dự án Living Well được triển khai lần đầu năm 2022.

Ông Joseph Low (phải), Chủ tịch mảng Bất động sản, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam và ông Trần Văn Trổ, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tại lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước (Ảnh: Keppel).

Ngoài ra, Keppel cũng đem đến các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tập đoàn đã giảm 39.000 tấn carbon thải ra từ các dự án đạt chứng nhận Tiêu chuẩn xanh (Green Mark Awards) của Cục Quản lý và Xây dựng Singapore (BCA) như Estella Heights và Palm Heights. Các dự án này cũng tiết kiệm hơn 60 triệu kWh điện, tương đương 264 tỷ đồng nhờ ứng dụng nhiều giải pháp tối ưu năng lượng.

An toàn trong lao động cũng là một trong những yếu tố được Keppel chú trọng. Từ năm 2011, trung tâm Huấn luyện An toàn (SAC) của Keppel tại TPHCM đã tổ chức đào tạo và huấn luyện hơn 41.000 công nhân nhà thầu với 257.000 giờ về an toàn lao động và xây dựng. Keppel cũng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc minh bạch và đào tạo thế hệ nhân viên kế thừa.

"Thông qua việc đa dạng các giải pháp không gian đô thị bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin độc quyền, tiếp cận nguồn vốn đầu tư chất lượng, tập đoàn nỗ lực duy trì vị thế nhà đầu tư bất động sản nước ngoài tiên phong, qua đó nối dài hành trình kiến tạo những giá trị tốt đẹp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam", đại diện Keppel chia sẻ.