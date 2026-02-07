Ngày 6/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng 1, thông qua 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, thị trường đã huy động thành công 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý I và đạt 5,2% kế hoạch cả năm.

Kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn với khối lượng trúng thầu đạt 24.696 tỷ đồng, tương đương 95% tổng khối lượng phát hành.

Bên cạnh đó, các kỳ hạn 5 năm và 15 năm cũng ghi nhận kết quả huy động khả quan trong bối cảnh lãi suất trúng thầu đang duy trì xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, tại phiên đấu thầu cuối cùng của tháng, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt đạt 3,3%, 4,04% và 4,12%/năm, tương ứng với mức tăng từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với thời điểm đầu tháng.

Huy động hơn 26.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 1 (Ảnh minh họa: IT).

Thị trường thứ cấp cũng diễn ra khá sôi động với giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 1 đạt con số 17.027 tỷ đồng/phiên, tăng tới 31,41% so với tháng 12/2025. Tại thời điểm cuối tháng, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ trên hệ thống đạt hơn 2,57 triệu tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước đó.

Xét về cơ cấu giao dịch, hình thức giao dịch thông thường (Outright) đóng vai trò chủ đạo với tỷ trọng 80,09%, trong khi các giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 19,91% tổng giá trị toàn thị trường. Đối với khối ngoại, mặc dù giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,15% tổng quy mô giao dịch toàn thị trường, nhưng nhóm này đã thực hiện bán ròng với giá trị đạt 2.063 tỷ đồng trong tháng đầu năm.