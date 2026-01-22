Thaco Agri của tỷ phú Trần Bá Dương lần đầu phát hành trái phiếu nước ngoài

Thông qua công ty con Daun Penh Agrico, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) của tỷ phú Trần Bá Dương vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu có quy mô 196 tỷ KHR, tương đương gần 1.300 tỷ đồng, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (CSX).

Lần đầu tiên công ty trên phát hành trái phiếu bên ngoài Việt Nam, đồng thời cũng là trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp được niêm yết tại thị trường Campuchia.

Tỷ phú Trần Bá Dương (Ảnh: VGP).

Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, từ 2025 đến 2033, lãi suất cố định 5,25%/năm, trả lãi hàng quý và bắt đầu hoàn trả gốc từ năm thứ ba. Lô trái phiếu được GuarantCo, tổ chức bảo lãnh thuộc Private Infrastructure Development Group (PIDG), bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán, qua đó thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.

Thaco Agri thành lập năm 2019, là thành viên của Thaco hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh nghiệp theo đuổi mô hình sản xuất tích hợp và tuần hoàn, triển khai trồng trọt, chăn nuôi và chế biến trên nền tảng công nghiệp và số hóa. Tổng diện tích sản xuất hiện khoảng 85.000ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.