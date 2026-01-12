Gửi tiết kiệm, chứng khoán, trái phiếu, vàng: Đầu tư gì năm 2026?

Năm 2025 khép lại với sự tăng trưởng mạnh mẽ của hầu hết kênh đầu tư: từ lãi gửi tiết kiệm những tháng cuối năm tăng mạnh, chung cư tăng nóng đến chứng khoán, vàng, bạc… cũng liên tục đạt đỉnh mới.

Bước sang đầu năm 2026, đà tăng của các kênh này vẫn được kỳ vọng tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, sẽ không còn “dễ ăn” như năm 2025.

Sức hút lớn nhất: Cổ phiếu

Nhận định về cơ hội trên thị trường chứng khoán năm 2026, các chuyên gia tại một sự kiện mới đây cũng cho rằng sức hút lớn nhất năm nay nằm ở thị trường cổ phiếu nhờ động lực từ sự phục hồi của nền kinh tế thực. Thực tế, ngay tháng đầu năm, thị trường chứng khoán với sự quay trở lại mua ròng của khối ngoại, VN-Index đã bứt phá lên mức kỷ lục mới.

Động lực quan trọng cho thị trường cổ phiếu, theo chuyên gia, đến từ tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự báo quay lại mức 2 con số (từ 14-15% trở lên).

“Thị trường không bùng nổ ồ ạt nhưng cơ hội sinh lời vượt trội vẫn hiện hữu nếu nhà đầu tư kiên nhẫn chọn lọc các nhóm ngành hưởng lợi từ đà tăng trưởng 2 con số này như ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp hay công nghệ”, ông Bùi Văn Huy - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT - chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, Giám đốc kinh doanh VinaCapital, dẫn lại bài học "xanh vỏ, đỏ lòng" khi chỉ số VN-Index tăng mạnh nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm hoặc đứng yên, từ đó ông nhấn mạnh với tình trạng dòng tiền phân hóa mạnh, việc đầu tư cần chú trọng quá trình chọn lọc, phân tích kỹ càng.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách và sự phục hồi thực chất của kinh tế nội địa như ngân hàng, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp. Đây là những ngành có nền tảng cơ bản tốt và định giá vẫn còn ở mức hợp lý.

Trái phiếu doanh nghiệp: Cơ hội đang trở lại?

Một điểm nhấn đáng chú ý khác, theo các chuyên gia, là kênh trái phiếu doanh nghiệp. Đại diện một công ty quản lý tài sản chấm điểm kênh này ở mức 7/10, dựa trên sự thay đổi về chất lượng của thị trường.

Sau cơn khủng hoảng năm 2022, các chuyên gia khẳng định năm 2026 là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư tìm hiểu trở lại kênh này. Lý do nằm ở sự thay đổi tích cực từ ba phía khung pháp lý mới, siết chặt trách nhiệm của nhà phát hành, chất lượng doanh nghiệp còn tồn tại sau "cơn bão" đều là những đơn vị có sức khỏe tài chính tương đối tốt và đội ngũ tư vấn đang dần chuẩn hóa theo hướng bảo vệ lợi ích khách hàng.

Ông Ngô Thành Huấn - Tổng giám đốc FIDT - bổ sung rằng nhà đầu tư nên ưu tiên các chứng chỉ quỹ trái phiếu để đảm bảo tính thanh khoản, giúp dễ dàng chuyển dịch trạng thái danh mục khi bối cảnh vĩ mô thay đổi.

Triển vọng các kênh đầu tư 2026 (Ảnh: FIDT).

Tiền gửi vẫn hấp dẫn nhưng dễ bị đánh mất cơ hội

Với kênh tiền gửi tiết kiệm, chuyên gia cho biết lãi suất đã tăng khoảng 0,75% so với vùng đáy.

Lãi suất tăng trong bối cảnh này là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang khỏe lên, cầu về vốn của doanh nghiệp và cá nhân đang phục hồi. Theo đó, tiền gửi tiết kiệm cũng trở nên hấp dẫn hơn so với giai đoạn lãi suất chạm đáy.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo việc nắm giữ tỷ trọng tiền mặt quá lớn trong giai đoạn kinh tế tăng tốc có thể bị đánh mất cơ hội, nếu so đà tăng trưởng về tài sản tiền gửi với đà tăng khi đầu tư vào các tài sản khác.

Vàng sẽ không còn tăng sốc

Với “ngôi sao” năm 2025 là vàng, kim loại quý này năm nay chỉ được khuyến nghị chỉ nên đóng vai trò tài sản phòng thủ. Vàng có vai trò kênh trú ẩn an toàn trong một năm đầy biến động vĩ mô và địa chính trị. Năm nay, chuyên gia cảnh báo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ như năm 2025 sẽ không còn nhiều.

Ông Huấn lưu ý, nếu vàng tiếp tục tăng nóng thêm 50%, đó sẽ là dấu hiệu cực kỳ tiêu cực cho các kênh tài sản rủi ro như chứng khoán và bất động sản. Vì vậy, vàng nên được xem là một công cụ bảo vệ tài chính và đa dạng hóa danh mục hơn là kênh kỳ vọng lợi nhuận đột biến trong năm 2026.

Bất động sản: Phục hồi nhưng phân hóa mạnh

Đối với kênh bất động sản, các chuyên gia cho rằng đây là kênh nhạy cảm nhất với lãi suất. Lãi suất nhích tăng sẽ tạo áp lực ngắn hạn cho các phân khúc đầu cơ. Dù vậy, về dài hạn, giai đoạn 2026-2030 vẫn là chu kỳ tích cực nhờ đầu tư công, cơ sở hạ tầng và nhu cầu ở thực.

Riêng năm 2026, chuyên gia nhận định thời gian này sẽ là "điểm rơi" của các bộ luật mới gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản. Bộ ba luật mới giúp minh bạch hóa thị trường nhưng cũng làm tăng chi phí đầu vào.

Về xu hướng, dòng tiền sẽ không còn lan tỏa ra các vùng xa xôi như Bình Phước, Bảo Lộc hay Đăk Nông - những nơi giá đã bị đẩy lên quá cao so với giá trị kinh tế thực. Thay vào đó, vùng mua an toàn và bền vững nhất nằm ở căn hộ trung tâm có tính ở thực cao để khai thác dòng tiền cho thuê.

Dòng tiền theo chuyên gia cũng đang tìm tới các bất động sản đại đô thị "tất cả trong một" nhằm đáp ứng xu hướng sống xanh và tiện nghi.

Nhìn chung, năm 2026 đánh dấu giai đoạn thị trường bước vào trạng thái "thực chất", dòng tiền không còn dư dả để tạo ra những con sóng tăng ảo hay lan tỏa diện rộng như các chu kỳ trước; mà sẽ tìm đến những nơi có câu chuyện tăng trưởng thật sự.