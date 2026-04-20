Hụt hơi trước xe điện, Honda đóng cửa nhà máy xe xăng ở Trung Quốc

Cụ thể, nhà máy Huangpu tại Quảng Đông - liên doanh với Guangzhou Automobile Group, đi vào hoạt động từ năm 1999 - sẽ ngừng vận hành. Nhà máy này là cơ sở sản xuất các mẫu xe xăng chủ lực với công suất khoảng 240.000 xe mỗi năm, tương đương gần 20% tổng năng lực của Honda tại Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng đang có 6 nhà máy tại Trung Quốc, với tổng công suất 1,2 triệu xe/năm, trong đó xe chạy xăng chiếm áp đảo (960.000 xe) so với xe điện (240.000 xe). Việc đóng cửa Huangpu, cùng kế hoạch xem xét dừng một dây chuyền tại liên doanh với Dongfeng Motor, có thể khiến năng lực sản xuất xe xăng của Honda tại đây giảm gần một nửa.

Quyết định “cắt giảm” này phản ánh sự dịch chuyển nhanh chóng của thị trường rằng xe điện và hybrid sạc điện đang chiếm ưu thế, trong khi nhu cầu xe động cơ đốt trong lao dốc. Honda từng là một trong những hãng xe Nhật thành công nhất tại Trung Quốc giờ đây đang đánh mất đà tăng trưởng.

Một mẫu hybrid hiện nay của Honda (Ảnh: Automotive Daily).

Năm 2025, doanh số của hãng giảm 24% xuống còn 640.000 xe, đánh dấu năm sụt giảm thứ 5 liên tiếp. Sản lượng cũng lao dốc, chỉ còn 680.000 xe, giảm 60% so với mức đỉnh của năm 2020.

Áp lực buộc Honda phải thu hẹp quy mô. Giai đoạn 2024-2025, hãng đã tạm dừng hai nhà máy tại Quảng Châu với tổng công suất 290.000 xe, đồng thời ngừng hoạt động một nhà máy tại Vũ Hán (240.000 xe/năm). Dù đã mở các cơ sở sản xuất xe điện từ cuối năm 2024, Honda vẫn chật vật bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng.

Trong khi đó, các đối thủ khác như Toyota Motor và Nissan Motor đang dần phục hồi nhờ các mẫu xe điện phát triển cùng đối tác nội địa. Đáng chú ý, doanh số của Nissan tại Trung Quốc đã vượt Honda trong năm qua.

Sự trỗi dậy của các hãng xe nội địa, đặc biệt là BYD, càng khiến cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Xe điện của Honda bị đánh giá là có mức giá thành cao, thiếu tính năng thông minh và chưa phù hợp thị hiếu người dùng Trung Quốc.

Khó khăn tại Trung Quốc đang kéo tụt kết quả toàn cầu của Honda. Hãng dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng kỷ lục lên tới 4,36 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2026, trong đó riêng các liên doanh tại Trung Quốc chiếm tới hơn 20%.

Tác động còn lan sang Đông Nam Á - khu vực từng là “pháo đài” của Honda. Doanh số tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia giảm 17% trong năm 2025, xuống còn 210.000 xe, khi làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc ồ ạt thâm nhập.