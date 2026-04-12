Nhiều tài xế công nghệ muốn chuyển sang xe điện

Theo ghi nhận mới nhất từ BE, năm 2025 chỉ khoảng 15% tài xế có ý định hoặc đang cân nhắc sử dụng xe máy điện, chủ yếu do rào cản chi phí đầu tư ban đầu và lo ngại về vận hành. Tuy nhiên, sau khi BE triển khai loạt chính sách hỗ trợ từ giữa năm 2025 như cho thuê xe, vay mua ưu đãi và chương trình thưởng riêng cho tài xế xe điện, đến đầu năm 2026, tỷ lệ này đã tăng lên 47%.

Khảo sát cũng cho thấy khoảng 46% tài xế sẵn sàng thuê xe điện nếu chi phí dưới 2 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, biến động giá xăng do căng thẳng tại Trung Đông thời gian qua cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi sang xe điện.

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM năm 2023 chỉ ra rằng việc sử dụng xe máy điện giúp tài xế tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Trung bình, với quãng đường 100 km/ngày, tài xế tốn khoảng 70.000-100.000 đồng tiền xăng, trong khi chi phí sạc điện (theo khảo sát với hãng Xanh SM) chỉ vào khoảng 20.000 đồng/ngày. Nhờ đó, mỗi tài xế có thể tiết kiệm từ 40.000-60.000 đồng/ngày, tương đương 1-1,5 triệu đồng/tháng.

Tài xế xe công nghệ mong muốn chuyển đổi sang xe máy điện (Ảnh: DT).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trung - một tài xế công nghệ cho biết trước đây xe máy điện còn bất tiện do thời gian sạc kéo dài. Tuy nhiên, các dòng xe sử dụng công nghệ đổi pin đang dần khắc phục hạn chế này. “Mỗi lần thay pin chỉ mất khoảng 1-2 phút, tài xế có thể tiếp tục hành trình ngay. Hệ thống trạm đổi pin cũng đã được phủ rộng trên nhiều tuyến đường và địa phương”, anh Trung nói.

Thị trường hiện cũng bắt đầu xuất hiện nhiều chương trình hỗ trợ, giúp tài xế tiếp cận xe điện mà không cần bỏ ra khoản vốn đầu tư ban đầu lớn.

Đơn cử, BE đã hợp tác với AIZEN Việt Nam để cung cấp khoảng 30.000 xe máy điện thông qua mô hình thuê và mua trả góp được thiết kế riêng cho tài xế công nghệ. Gói thuê có mức từ 1,4 triệu đồng/tháng, đã bao gồm hai pin vận hành, chi phí bảo dưỡng định kỳ và bảo hiểm vật chất phương tiện.

Bên cạnh đó, tài xế cũng có thể lựa chọn hình thức mua trả góp với mức trả trước từ 4,3 triệu đồng, số tiền trả góp khoảng 60.000 đồng/ngày trong thời hạn từ 12 tháng, tùy theo dòng xe và khả năng tài chính.

Trước đó, vào tháng 3, Grab cũng bắt tay với Yadea Việt Nam triển khai các chương trình khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Động thái của các nền tảng gọi xe diễn ra trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 400.000 xe máy xăng sang xe điện.

Liên quan đến chính sách kiểm soát khí thải, theo dự thảo, từ ngày 1/7 tới, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) theo Nghị quyết 57/2025 của HĐND TP Hà Nội. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lộ trình triển khai gồm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu (từ 1/7 đến 31/12/2027) sẽ áp dụng thí điểm tại một số khu vực thuộc Vành đai 1.

Tại TPHCM, Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện báo cáo cuối kỳ của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Đáng chú ý, đề án đưa ra lộ trình chuyển đổi 100% xe mô tô, xe gắn máy tham gia hoạt động vận tải công nghệ chở khách và hàng hóa sang phương tiện sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, tương đương khoảng 400.000 xe, đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi.

Theo dự báo, đến năm 2030, TPHCM có thể đạt khoảng 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển hơn 25.000 trụ sạc hoặc tủ đổi pin công cộng để đáp ứng nhu cầu.