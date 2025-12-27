Hơn 19.600 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được sắp xếp

Theo thông tin mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất của địa phương, tính đến ngày 26/12, cả nước đã hoàn thành xử lý 19.658 cơ sở, tương đương khoảng 78% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần sắp xếp.

Trong số các cơ sở đã được xử lý, 4.538 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc; 3.401 cơ sở được sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp (không bao gồm lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao). Ngoài ra, 87 cơ sở được bố trí làm nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ.

Đối với các lĩnh vực an sinh - xã hội, có 2.620 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 570 cơ sở sử dụng cho mục đích y tế; 2.130 cơ sở được chuyển đổi thành các thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, 431 cơ sở được sử dụng vào các mục đích công cộng khác.

Đáng chú ý, 2.026 cơ sở đã được giao cho các tổ chức phát triển quỹ đất hoặc tổ chức kinh doanh nhà để quản lý, khai thác; trong khi 3.860 cơ sở được sử dụng cho các mục đích khác theo phương án sắp xếp đã được phê duyệt.

Ở chiều ngược lại, cả nước vẫn còn 5.488 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý. Một số địa phương có số lượng cơ sở chưa hoàn thành sắp xếp còn lớn.

Trụ sở cũ Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình trên khu đất hơn 1.500m2 (Ảnh: Thái Bá).

Quảng Ngãi là địa phương còn số lượng cơ sở chưa xử lý lớn nhất với 791 cơ sở. Tiếp theo là Lâm Đồng còn 514 cơ sở, Đồng Tháp còn 440 cơ sở, Bắc Ninh còn 413 cơ sở, Quảng Trị còn 395 cơ sở, Hà Tĩnh còn 350 cơ sở, Phú Thọ còn 311 cơ sở. Đây là các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý theo quy định.

Một số địa phương có số cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý ở mức thấp hơn gồm: An Giang còn 10 cơ sở, Cao Bằng còn 14 cơ sở, Điện Biên còn 19 cơ sở, Đồng Nai còn 20 cơ sở, Thái Nguyên còn 22 cơ sở và Sơn La còn 33 cơ sở...

Theo Bộ Tài chính, việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực tài sản công mà còn tạo dư địa cho phát triển hạ tầng, dịch vụ công, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất còn tồn đọng, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.