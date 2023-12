Hơn 10 tấn nầm lợn hôi thối, chảy nước suýt lên bàn nhậu ở Thủ đô

Trong đợt kiểm tra cao điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bắt đầu tư ngày 30/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra ô tô tải do có biểu hiện nghi vấn. Xe tải này do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1994, trú tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Yên Bái) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 200 thùng xốp đựng hàng hóa không có nhãn mác theo quy định, không xác định được nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Bên trong mỗi thùng đều chứa nầm lợn đông lạnh đã chuyển màu thâm đen. Tổng trọng lượng là hơn 10 tấn. Giá trị tang vật vi phạm ước tính là trên 1,3 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng trên được xác định là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Vùi Ngọc Khánh (sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai) mua gom trôi nổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ tháng 8. Số thực phẩm này đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa vi phạm (Ảnh: Quản lý thị trường).

Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vùi Ngọc Khánh về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quyết định tiêu hủy tang vật theo quy định.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Sơn La kiểm tra, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 27G-000.04 đang trả hàng tại khu vực Quốc lộ 6 (thuộc phường Chiềng Sinh, TP Sơn La) có dấu hiệu bất thường.

Thời điểm phát hiện, chiếc xe chứa nhiều thùng xốp, bên trong sản phẩm nội tạng trâu, bò đông lạnh đang bốc mùi hôi thối, có trọng lượng 845kg. Toàn bộ số hàng hóa này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, lái xe Trần Đình Khương (42 tuổi, trú tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thừa nhận, số hàng trên được thu mua từ các tỉnh miền xuôi mang lên Sơn La bán. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.