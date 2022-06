Hội nghị "Data Center, Cloud Infrastructure Summit" định hình tương lai số hóa tại Việt Nam

Ngày 14/6, tại Khách sạn Lotte Hà Nội, Viettel IDC kết hợp cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như: Viện chiến lược thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Akamai, ADCS, Arista, Chunghwa Telecom, Cloudian, Eaton, NVIDIA, Palo Alto, Uptime Institute, HPE, Vertiv, Dell Technologies… tổ chức Hội nghị Data Center and Cloud Infrastructure Summit 2022 - Định hình tương lai số tại Việt Nam với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đến từ các tổ chức công - tư hàng đầu trong và ngoài nước.

Hội nghị thu hút nhiều nhà đầu tư, người quan tâm đến dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Tại bài phát biểu khai mạc, đại diện Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những chia sẻ phản ánh bức tranh thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam, nêu ra định hướng về tương lai trong ngắn, trung và dài hạn.

Ba phiên chuyên đề chính liên quan đến thị trường với các nội dung được thảo luận sôi nổi bao gồm: Data Center Room, Cloud Room và Trending Room.

Tại phiên chuyên đề Data Center, điểm nhấn phần tọa đàm dưới dự dẫn dắt của ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng phòng kỹ thuật, Viettel IDC cùng sự tham gia của ông Trần Minh Tuấn và ông Bùi Tuấn Việt - chuyên về kỹ thuật hạ tầng Data Center Viettel IDC, trao đổi các xu hướng và yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trung tâm dữ liệu.

Tại phiên chuyên đề Cloud, những thông tin về hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, di chuyển từ lưu trữ vật lý lên đám mây cùng các giải pháp bảo mật được chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu về Cloud.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng phòng kỹ thuật, Viettel IDC chia sẻ tại sự kiện.

Với phiên chuyên đề Trending, phương pháp bảo mật Microsegmentation/ Zero Trust với mục đích nâng cao hiệu quả về an ninh mạng, trí tuệ thông minh nhân tạo (AI), môi trường thế giới ảo (Metaverse) và công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đã được trao đổi với sự tham gia sôi nổi của người tham dự.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia nhận định nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và đầy triển vọng ở khu vực Đông Nam Á. Điều này mang tới dấu hiệu lạc quan cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành công nghệ nói riêng muốn mở rộng dấu ấn của mình sang các khu vực mới có tiềm năng tăng trưởng cao.

Ngoài ra, việc gia tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài cũng như các hoạt động mua bán và sáp nhập mới được đánh giá là tín hiệu tốt cho phép doanh nghiệp thuộc mọi quy mô thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Vì vậy, cả thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây đều được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ vượt bậc.

Các chuyên gia đánh giá cao cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 27 trung tâm dữ liệu đặt tại các thành phố lớn bao gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ, với nhiều quy mô và chứng nhận thời gian hoạt động giúp nắm bắt nhu cầu và tiêu chuẩn của tất cả loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Tương lai số của Việt Nam tới đây sẽ là hạ tầng phân tán với X-as-a-service, là Cloud Computing và Edge Computing, đó là sự kết hợp giữa IoT và 5G trong kết nối băng rộng, Digital Twin trong tự động hóa và ảo hóa, thực tế ảo tăng cường với AI trong vũ trụ Omniverse. Bên cạnh đó, không thể thiếu các công nghệ bảo mật với Zero trust và blockchain.

Data Center and Cloud Infrastructure Summit 2022 là sự kiện quy mô lớn trong lĩnh vực Data Center and Cloud computing do một nhà cung cấp dịch vụ nội địa tổ chức. Hội thảo chú trọng sự học hỏi (learning, education chance), chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối. Từ những chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, Viettel IDC kỳ vọng các doanh nghiệp có thể cập nhật những công nghệ mới, áp dụng vào quá trình phát triển hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số của đơn vị mình.