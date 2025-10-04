Hoàng Hường bán sản phẩm gì mà doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ?

Thông tin Hoàng Hường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 3/10 đang là tâm điểm dư luận.

Theo cơ quan điều tra, người này kiếm tiền bằng cách xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.

Đáng chú ý, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng trong gần 4 năm qua.

Từ mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trước khi bị khởi tố, nữ doanh nhân này thường xuyên livestream bán hàng trên loạt tài khoản Facebook, TikTok có hàng triệu người theo dõi. Chẳng hạn như "Hoàng Hường 88" (1,6 triệu người theo dõi), "Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường" (1,5 triệu người theo dõi), "Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường" (2,3 triệu người theo dõi)...

Giai đoạn 2021-2022, Hoàng Hường chủ yếu kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu cá nhân, nổi bật như nước súc miệng Hoàng Hường Medic Care, viên xương khớp, hoạt huyết Hoàng Hường, bổ gan, dạ dày...

Giá bán các sản phẩm này ở mức khá cao, chẳng hạn, nước súc miệng có giá 199.000 đồng, tương đương 597.000 đồng/hộp 3 lọ; viên xương khớp khoảng 350.000 đồng/lọ, hoạt huyết giá 555.000 đồng/lọ...

Thời gian gần đây, Hoàng Hường mở rộng các sản phẩm kinh doanh dưới thương hiệu Meli. Cụ thể, người này thường xuyên xuất hiện trong nhiều video giới thiệu, livestream bán các sản phẩm từ mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội, nước giặt xả, nước súc miệng đến gel trĩ, hoạt huyết mang thương hiệu Meli.

Giá một số sản phẩm của Hoàng Hường bán trên các phiên livestream gần đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Chẳng hạn, kem trị nám có giá bán 999.000 đồng/hộp; dầu gội, dầu xả Meli Hair giá 599.000 đồng/chai; dầu gội phủ bạc Meli giá 299.000 đồng; nước giặt xả giá 699.000 đồng/thùng 4 túi.

Hay các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như hoạt huyết Gold New giá 555.000 đồng/hộp, nếu mua combo 3 hộp sẽ được tặng thêm 1 hộp giá 1,66 triệu đồng; nước súc miệng Meli Gold HH giá 297.000 đồng/hộp 3 chai; sữa xương khớp Sure Bone Plus giá 799.000 đồng/hộp; nội tiết tố nữ giá 699.000 đồng/hộp...

Ai là khách hàng của Hoàng Hường?

Theo tìm hiểu, đa số sản phẩm của Hoàng Hường được sản xuất bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược. Các sản phẩm mà Hoàng Hường rao bán chủ yếu hướng tới khách hàng trung - cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ với mức giá khá cao.

Đáng chú ý, trong các phiên livestream bán hàng, nữ doanh nhân thường tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, bốc thăm trúng thưởng lớn như xe máy, ô tô, vàng... để thu hút người tham gia, mua hàng. Người mua càng nhiều sản phẩm sẽ có nhiều cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Chính chiến lược này khiến nhiều phụ nữ lớn tuổi trở thành khách hàng trung thành, mua sản phẩm đều đặn và tin tưởng vào tên tuổi của Hoàng Hường.

Không chỉ vậy, Hoàng Hường cũng thường xuyên phóng đại công dụng sản phẩm. Chẳng hạn, với sản phẩm nước súc miệng, người này từng tự tin tuyên bố sản phẩm có thể "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", "chữa viêm lợi lâu năm".

Hay sản phẩm xương khớp được quảng cáo "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân". Thậm chí, trong một livestream, người này tuyên bố "tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết"...

Hoàng Hường còn thuê người lớn tuổi vào quảng cáo sản phẩm trong một phiên livestream bán hàng gần đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Những lời quảng cáo này giúp Hoàng Hường xây dựng niềm tin mạnh mẽ với khách hàng lớn tuổi - những người quan tâm đặc biệt tới sức khỏe như xương khớp, răng miệng và các vấn đề cơ thể liên quan đến tuổi tác.

Đặc biệt, nữ doanh nhân còn xây dựng hình ảnh qua các hoạt động từ thiện ở Nghệ An, Quảng Bình, Hà Giang, nhằm tạo dựng uy tín và lòng tin từ khách hàng.

Tuy nhiên, trong nhiều buổi livestream, người này vừa phát quà từ thiện vừa bán sản phẩm như sữa xương khớp, dầu gội, đồng thời cam kết trích một phần doanh thu ủng hộ bà con vùng lũ. Cách làm này gây nhiều phản ứng, một số người cho rằng Hoàng Hường lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo sản phẩm và thúc đẩy doanh thu.

Hồi năm 2022, Hoàng Hường gây xôn xao khi sử dụng hình ảnh bé Mua Thị Dua (SN 2008) người dân tộc H'Mông ở Hà Giang nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Tiểu Màn Thầu Hà Giang", "Phúng Phính".

Cụ thể, Hoàng Hường đã đưa cô bé về Hà Nội, tuyên bố sẽ giúp đỡ cô bé bằng cách cho ăn ngon, mặc đẹp và học tại trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tế, cô bé chủ yếu xuất hiện trong các livestream quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng của Hoàng Hường. Giữa ồn ào, cuối năm 2022, Hoàng Hường tuyên bố dừng hợp tác với "Phúng Phính".