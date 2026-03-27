Hỏa tốc áp thuế 0% với xăng, dầu, nhiên liệu bay

Theo Quyết định 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3 trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, từ 0h ngày 27/3 đến hết 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Mức này giảm 1.500-2.000 đồng/lít so với mức đang áp dụng, tùy mặt hàng.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, với mức thuế như trên, ngân sách Nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhân viên hỗ trợ đổ xăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Để triển khai kịp thời, Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung quyết định đến công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành đúng quy định.

Cục Thuế đề nghị trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và chi cục trưởng chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo quyết định của Thủ tướng.

Song song đó, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cũng ra văn bản thượng khẩn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu áp dụng các mức thuế mới đồng thời hướng dẫn khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam) hỗ trợ đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Tài chính cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Từ cuối tháng 2, giá bán lẻ xăng dầu đã trải qua 11 kỳ điều hành. Hiện giá xăng RON 95-III ở mức 24.330 đồng/lít, còn dầu diesel là 35.440 đồng/lít. Trước đó, có thời điểm 2 mặt hàng này lần lượt tiệm cận 34.000 đồng và 40.000 đồng/lít.