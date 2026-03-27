Giảm hàng loạt loại thuế xăng dầu về 0 để bình ổn giá, hỗ trợ người dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 482 ngày 26/3 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Nhân viên hỗ trợ đổ xăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong thời gian Quyết định này có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay khác quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung khác, mức thuế quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng.

"Tuy vậy, đây sẽ là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp", Bộ Tài chính nêu.

Bộ Tài chính cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp nêu trên, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt phải có những giải pháp cấp bách để ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế xăng dầu và trình Thủ tướng cho phép áp dụng biện pháp khẩn cấp để triển khai ngay nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và người dân.

"Cùng với các giải pháp khác của Chính phủ, việc sử dụng các công cụ về thuế để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong nước được kỳ vọng là biện pháp hữu hiệu và cần thiết, thể hiện sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính với người dân và doanh nghiệp", văn bản nêu.