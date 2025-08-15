Đồng hồ Tân Tân: Hành trình từ cửa tiệm nhỏ đến 20 showroom toàn quốc

Hơn 40 năm trước, tiệm Tân Tân xuất hiện tại đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM). Với tủ kính cũ kỹ, quạt máy, ánh đèn vàng, cửa tiệm nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Đây là nơi những đồng hồ được sắp đặt gọn gàng, lau chùi sáng bóng.

Showroom 109 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM (Ảnh: Tân Tân).

Nhà sáng lập cửa tiệm cho biết: “Đó là cách chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục người yêu đồng hồ. Khách tới dù chỉ hỏi giá, nhân viên luôn chào hỏi trân trọng. Với Tân Tân, bán một đồng hồ chưa bao giờ là xong việc, mà đề cao kim chỉ nam: đã cầm đồng hồ của khách trên tay, thì phải đi cùng họ đến cuối hành trình sử dụng”.

Đồng hồ Tân Tân hiện là đối tác của Movado, Citizen tại Việt Nam (Ảnh: Tân Tân).

Khi mua đồng hồ, khách hàng sẽ nhận kèm một phiếu bảo hành in bằng máy thường, chữ viết tay kèm lời hứa: thay pin miễn phí, chùi dầu không tốn tiền, không tính công sửa chữa, chỉ tính linh kiện (nếu cần).

Tại Đồng hồ Tân Tân, có người cẩn thận cất kỹ phiếu bảo hành trong ví, có người quên bẵng, 5-6 năm sau mới lục lại được, tờ phiếu đã nhòe mực, cũ mèm. Nhưng khi mang tới, khách hàng vẫn được phục vụ như ngày đầu. “Cái đó nhỏ thôi, làm miễn phí cho khách cũng được”, đây là câu quen thuộc của đội kỹ thuật Tân Tân khi phục vụ khách.

Mỗi chiếc đồng hồ hay tấm thẻ bảo hành thể hiện cam kết của thương hiệu (Ảnh: Tân Tân).

Thời điểm đó, dịch vụ hậu mãi chưa được nhiều đơn vị chú trọng, phần lớn khách hàng chỉ tập trung vào việc mua bán sản phẩm, Tân Tân vẫn kiên định với nguyên tắc: đồng hồ của khách phải được chăm sóc như của chính mình.

“Không chỉ làm đúng bảo hành, mà còn làm hơn cam kết. Khách quay lại sau hai năm, lỗi nhẹ vẫn được sửa miễn phí. Thay vì bảo hành 6 tháng như nhiều thương hiệu khác, chúng tôi kéo dài thời hạn một năm”, nhà sáng lập cho hay.

Đội ngũ kỹ thuật tại Tân Tân (Ảnh: Tân Tân).

Không quảng bá rầm rộ, không chương trình khuyến mãi, đội ngũ Tân Tân chỉ thông báo đơn giản: ai mua đồng hồ đều được chăm sóc kỹ lưỡng như người nhà. Nhiều năm sau đó, thương hiệu chứng kiến lượng lớn khách cũ quay lại vì đánh giá cao tay nghề sửa chữa, dịch vụ chuyên nghiệp, người mới tìm đến khi được giới thiệu.

Loạt thương hiệu quốc tế chọn đồng hồ Tân Tân làm nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, điển hình là Citizen (năm 1999), Movado (2003), Bulova (2015).

Từ tờ phiếu bảo hành đầu tiên, hiện đơn vị thiết lập hệ thống bảo hành với thiết bị từ Thụy Sĩ, quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ kỹ thuật dày kinh nghiệm và vẫn giữ tinh thần phục vụ khách hàng tận tâm như thuở ban đầu.

Trung tâm bảo hành đồng hồ ủy quyền chính hãng tại TPHCM (Ảnh: Tân Tân).

"40 năm trôi qua, nhiều thứ đã đổi thay, chúng tôi may mắn vẫn có nhiều khách cũ lui tới, cầm trên tay tờ phiếu bảo hành cũ. Không cần nói gì nhiều, chỉ một ánh mắt tin tưởng cũng đủ làm ấm lòng người thợ. Chính tờ phiếu bảo hành nhỏ ấy lại giữ chân người và đưa chúng tôi đi xa nhất có thể", đại diện Tân Tân nói thêm.

