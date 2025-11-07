Xóa bỏ thuế khoán: Bộ Tài chính đề nghị địa phương phối hợp

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Công văn yêu cầu chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tăng cường kiểm soát doanh thu, dòng tiền, chống thất thu thuế trong giai đoạn chuyển đổi.

Bộ Tài chính cũng đề nghị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ quản lý hộ kinh doanh.

Công an tỉnh, thành phố tiếp tục chia sẻ dữ liệu dân cư, đăng ký cư trú, tạm trú, giám sát hành trình vận tải, hoạt động lưu trú và cho thuê nhà; phối hợp cơ quan thuế trong triển khai tích hợp định danh điện tử với cơ sở dữ liệu về quản lý thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh. Các lực lượng công an cơ sở cần trao đổi thông tin, xử lý tin báo, tố giác và hồ sơ vi phạm do cơ quan thuế chuyển đến.

Ngân hàng Nhà nước khu vực được đề nghị chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cung cấp thông tin giao dịch của hộ kinh doanh cho cơ quan thuế, đối chiếu dòng tiền, xác minh doanh thu và cưỡng chế thuế qua tài khoản khi cần thiết. Các ngân hàng cũng được khuyến khích mở rộng thanh toán điện tử cho hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Người dân mua hàng tại một chợ truyền thống (Ảnh: Thành Đông).

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền xã, phường, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan thống kê trên địa bàn triển khai trao đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, thông tin về đất đai, địa điểm mặt bằng kinh doanh, các kết quả điều tra thống kê và tình trạng hoạt động thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, cập nhật kịp thời đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nhằm chống thất thu thuế trong giai đoạn chuyển đổi; tập trung rà soát thông tin về các hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, chú trọng kiểm soát doanh thu, dòng tiền và xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp nhằm kịp thời phát hiện các hộ kinh doanh có rủi ro cao trong thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hóa đơn, chống xu hướng lợi dụng để kê khai doanh thu thấp, trốn thuế.

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước từ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh tăng 30% so với cùng kỳ, ước đạt 25.089 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, đã có 18.348 hộ khoán chuyển sang nộp thuế theo kê khai, gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.