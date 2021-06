Hộ gia đình Mỹ giàu kỷ lục bất chấp đại dịch

Dân trí Theo một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tài sản hộ gia đình Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 136.900 tỷ USD trong tháng 3 .

Điều này cho thấy nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế khi đại dịch Covid-19 rút đi và nước Mỹ mở cửa trở lại.

Tài sản hộ gia đình Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 136.900 tỷ USD trong tháng 3

Thị trường chứng khoán bùng nổ đã giúp tổng tài sản của các hộ gia đình Mỹ tăng thêm 3.200 tỷ USD trong quý I năm nay. Trong khi đó, giá trị bất động sản ngày càng tăng cũng giúp các hộ gia đình Mỹ giàu thêm khoảng 1.000 tỷ USD, theo báo cáo hàng quý mới nhất của ngân hàng trung ương Mỹ về tài khoản tài chính hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ.

Tính chung, trong quý I vừa qua, tổng tài sản hộ gia đình Mỹ đã tăng 5.000 tỷ USD so với quý trước.

Theo báo cáo, số dư tiền mặt, tài khoản séc và tiền tiết kiệm đã tăng khoảng 850 tỷ USD trong quý đầu tiên lên mức kỷ lục 14.500 tỷ USD. Điều này là do khoản viện trợ lớn của chính phủ Mỹ nhằm giảm thiểu suy thoái kinh tế từ đại dịch và hỗ trợ các gia đình vượt qua cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, theo Reuters, báo cáo của Fed không cung cấp số liệu tổng thể cũng như không làm rõ sự khác biệt lớn giữa các hộ gia đình thu nhập cao so với các hộ nghèo, cũng như hộ gia đình có việc làm và hộ không có việc làm.

Song báo cáo cho thấy mức chi tiêu trong tầm tay của các hộ gia đình Mỹ nói chung trong quý này và những kết quả đằng sau khi các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục giảm, người Mỹ tiêm vắc xin nhiều hơn và các bang dỡ bỏ các lệnh hạn chế còn lại.

Các nhà kinh tế dự báo, tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm nay sẽ tăng nhanh nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Sự hồi sinh trong hoạt động kinh tế cùng với sự thiếu hụt các nguyên liệu quan trọng như chất bán dẫn… đang đẩy lạm phát tăng lên, mặc dù các quan chức Fed cho rằng đó chỉ là tạm thời.

Số dư tài khoản ngân hàng cao hơn là nhờ tấm séc 600 USD được gửi cho hầu hết người Mỹ theo gói viện trợ đại dịch của cựu Tổng thống Trump vào tháng 12 năm ngoái và tấm séc 1.400 USD mỗi công dân trong gói cứu trợ của Tổng thống Biden hồi tháng 3.

Tổng số tiền viện trợ của hai gói này là 2.800 tỷ USD bao gồm cả hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và các chính quyền địa phương cũng như khoản viện trợ tăng thêm 300 USD hàng tuần cho những người thất nghiệp. Tuy nhiên, những gói giải ngân sau tháng 3 chưa được đề cập trong báo cáo này của Fed.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng nợ của các hộ gia đình Mỹ trong quý đầu tiên đã tăng 6,5% so với tốc độ tăng hàng năm và tăng 6,2% so với quý trước do việc vay thế chấp mua nhà tăng nhanh. Tính đến 31/3, các hộ gia đình Mỹ đang vay khoảng 11.000 tỷ USD để mua nhà.

