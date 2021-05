Giới siêu giàu ồ ạt đổ tiền về Singapore, mua cả xe Bentley qua mạng

Dân trí Singapore đang được giới siêu giàu thế giới chọn là thiên đường an toàn nhất thế giới. Kết quả là các văn phòng gia đình, doanh số bán xe Bentley cho tới giá bất động sản tại đây đều bùng nổ.

Singapore trở thành điểm đến hấp dẫn với giới siêu giàu trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: Bloomberg).

Vị khách người Trung Quốc nhắn tin cho Keith Oh - một quản lý đại lý ô tô ở Singapore - để đặt mua một chiếc Bentley trị giá 1,1 triệu đôla Singapore (830.000 USD). Khi đọc tin nhắn trên Facebook này, Oh đã không tin đây là sự thật. "Họ chỉ hỏi giá và thời gian có thể giao hàng, sau đó chốt đơn. Đối với chúng tôi, đó là vụ mua bán trị giá triệu USD, nhưng với họ, có lẽ nó không là gì", Oh nói.

Vụ mua bán nhanh chóng này là dấu hiệu mới nhất cho thấy một xu hướng lớn hơn, đó là tiền đang đổ về Singapore nhiều hơn bao giờ hết. Khi đại dịch Covid-19 tấn công Đông Nam Á cùng với bất ổn chính trị đe dọa Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore trở thành bến đỗ an toàn đối với một số tài phiệt giàu có nhất khu vực và gia đình họ.

Với giới giàu có, những người có thể quyết định được nơi họ muốn sống và ổn định, Singapore giờ là một trong những lựa chọn hàng đầu, theo ông Stephan Repkow - nhà sáng lập của quỹ Wealth Management Alliance. Ông Repkow cho biết hai trong số khách hàng nước ngoài của ông đã nhập tịch Singapore trong 12 tháng qua, và nhiều khách hàng khác cũng đang muốn chuyển đến.

Nhu cầu dùng dịch vụ cao cấp tăng mạnh

Singapore từ lâu đã thu hút giới giàu có của Trung Quốc, Indonesia và Malaysia. Họ thường đến mua sắm, chơi baccarat tại sòng bạc hoặc khám sức khỏe tại các phòng khám đẳng cấp thế giới trong những chuyến du lịch ngắn ngày.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã thay đổi tất cả những điều đó. Nhiều ông trùm và gia đình của họ tới và ở lại hàng tháng trời, trong một số trường hợp chủ động đến cư trú để vượt qua "cơn bão" Covid-19. Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong ở Malaysia và Indonesia cao hơn 10 và 30 lần so với Singapore.

Nhu cầu đăng ký thành viên câu lạc bộ golf tại đây tăng lên và giá bất động sản tăng mạnh nhất kể từ năm 2018 trước khi chính phủ ra chính sách kìm hãm gần đây. Nhà giàu đổ đến cũng đẩy giá gậy đánh golf lên cao. Chi phí tham gia Câu lạc bộ golf Sentosa đã lên 500.000 đôla Singapore đối với người nước ngoài, tăng 40% so với trước đại dịch.

Nhu cầu đăng ký thành viên câu lạc bộ golf tại Singapore tăng lên (Ảnh: Bloomberg).

Cùng với đó, các ngân hàng toàn cầu như UBS Group AG đang mở rộng hoạt động để quản lý dòng tài sản khổng lồ chảy vào. Số lượng các văn phòng chuyên quản lý tài sản cho gia đình siêu giàu đã tăng gấp đôi tại đảo quốc này kể từ cuối năm 2019, lên 400. Trong đó, có một số văn phòng được thành lập bởi những tỷ phú nổi tiếng như nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và Shu Ping hay tỷ phú lẩu Trung Quốc Haidilao International Holding.

Khi các tài phiệt "đổ bộ" vào Singapore, họ cần một chiếc ô tô. Vincent Tan - nhà sáng lập đại lý ôtô hạng sang Vincar - cho biết doanh số bán xe cao cấp cho người nước ngoài kể từ giữa năm 2020 đã tăng khoảng 50% đến 60% so với một năm trước đó. Ông cho biết, phần lớn là người Trung Quốc và hầu hết thanh toán bằng tiền mặt. "Những chiếc Rolls Royce, Bentley, Porches và Mercedes cao cấp là những mẫu bán chạy", ông nói.

Cũng theo số liệu của Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore, lượng Bentley và Rolls-Royce lưu thông trên đường phố đã tăng vọt lên hơn 1.300 chiếc vào năm 2020, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2013. Xu hướng đó vẫn đang tiếp tục, với 70 chiếc khác được đăng ký lần đầu tiên trong 4 tháng của năm 2021, tại một quốc gia chỉ 5,7 triệu dân.

Ngoài ra, các nhà hàng cao cấp cũng chật kín người và phải đặt bàn từ nhiều tháng trước.

Việc số ca nhiễm tăng mạnh gần đây buộc các quốc gia phải siết chặt biên giới hơn, đồng thời hủy bỏ các sự kiện sắp tới như Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Điều này có thể ngăn làn sóng di cư của giới nhà giàu đến Singapore, nhưng có thể chỉ là ngắn hạn.

Mỗi ngày có thêm vài chục ca nhiễm mỗi ngày tại Singapore, nhưng con số này vẫn ít hơn New York với hàng trăm ca. Hơn nữa, Singapore cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tiêm chủng, với 30% dân số đã được tiêm vắc-xin, gần gấp đôi tỷ lệ ở Trung Quốc và vượt xa các nước láng giềng Malaysia và Indonesia.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn rất mong manh đối với Singapore, quốc gia phụ thuộc lớn vào thương mại và việc mở cửa biên giới hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào khác. Lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nếu được áp dụng quá lâu sẽ khiến quốc đảo này mất sức hấp dẫn với dòng tiền đầu tư và nhân tài toàn cầu. Đồng thời, nếu không thể kiểm soát được dịch bệnh, Singapore sẽ gặp rủi ro về chính trị cũng như có thể mất vị trí là trung tâm trú ẩn an toàn của khu vực.

"Số ca nhiễm gần đây tăng vọt là một điều không may mắn, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng sẽ trải qua được thôi. Singapore có khả năng phục hồi và có thể quản lý khủng hoảng một cách rất tích cực và hiệu quả", ông Repkow nói.

Sân bay Seletar - trung tâm quản lý máy bay cá nhân ghi nhận nhu cầu thuê chỗ đỗ tăng vọt trong đại dịch Covid-19. Một phi công lái máy bay tư nhân giấu tên cũng cho biết để có được một chỗ đỗ máy bay cá nhân là việc cực kỳ khó.

Singapore không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về những cư dân nhập cư siêu giàu, nhưng các chủ ngân hàng tư nhân, công ty văn phòng gia đình và nhà cung cấp dịch vụ khác cho biết những cư dân mới tới này đang giúp công việc kinh doanh cải thiện hơn.

Nhiều tỷ phú chưa từng thấy ở Singapore

Một chủ ngân hàng hàng đầu giấu tên cho biết khách hàng Trung Quốc đứng đầu số lượng mở tài khoản mới, tiếp theo là khách hàng Ấn Độ và Indonesia. Theo một nguồn tin khác, các cuộc gặp gỡ khách hàng nước ngoài nay dễ dàng hơn vì nhiều khách hàng Indonesia của anh đang ở cùng chung cư hạng sang tại Singapore.

Harish Bahl - nhà sáng lập Smile Group, một công ty quản lý tài sản gia đình - cho biết chưa bao giờ gặp nhiều người siêu giàu như vậy trong thành phố. "Kể từ khi đại dịch xảy ra, các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới ở lại Singapore lâu hơn, bao gồm cả những người đến từ Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Mỹ", ông nói.

Một doanh nhân Indonesia cho biết cha mẹ anh đã tránh dịch hơn một năm ở Singapore. Trước đây, họ biết 5 gia đình như thế nhưng giờ con số đó là 25. Với những cư dân mới nhập cư này, một số người lớn tuổi dành cả ngày để thư giãn, gặp gỡ bạn bè và khám phá thành phố. Những người hay lo lắng thì tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của họ từ xa. Nhiều người thậm chí tự lập các công ty quản lý tài sản gia đình để giảm bớt quy trình xin cư trú.

Singapore tạo điều kiện tương đối dễ dàng cho giới siêu giàu định cư. Quốc gia này cấp quyền thường trú nhanh chóng cho các chủ doanh nghiệp hoặc gia đình đủ điều kiện, nếu họ đầu tư 2,5 triệu đôla Singapore vào một doanh nghiệp trong nước, một số quỹ nhất định hoặc văn phòng gia đình có tài sản ít nhất 200 triệu đôla Singapore.

"Điều này cho phép chúng tôi tăng cường chất lượng nhà đầu tư và nó phù hợp với nỗ lực củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm quan trọng của châu Á đối với các công ty công nghệ tăng trưởng cao, hoạt động đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp mới và hiện có, đồng thời tạo việc làm cho người Singapore", Matthew Lee, Phó chủ tịch cấp cao của Ban Phát triển Kinh tế Singapore, cho hay.

Ngoài ra, chính phủ Singapore cũng ban hành một sản phẩm đầu tư mới trong năm 2020, gọi là Variable Capital Company (VCC). Mô hình này giúp quốc đảo sư tử thu hút được nhiều công ty quản lý tài sản gia đình, quỹ đầu tư và công ty cổ phần tư nhân hơn. Kể từ đó, hơn 260 VCC được thành lập, theo Cơ quan Tiền tệ Singapore.

"Singapore trong thời kỳ đại dịch vẫn là một nơi tuyệt vời để đến so với các thành phố khác", CEO Niels Sherry của 67 Pall Mall - câu lạc bộ rượu cho nhà giàu tại tầng 27 của Shaw Centre gần Orchard Road - nói.

Kim Dung

Theo Bloomberg