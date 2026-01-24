Highlands Coffee sắp có thương vụ lớn, dự thu 300-400 triệu USD?

Highlands Coffee đang xem xét việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam, với mục tiêu huy động 300-400 triệu USD, theo nguồn tin từ Bloomberg.

Thương hiệu trên ra đời vào năm 1999, do ông David Thái sáng lập và do Công ty Việt Thái Quốc tế (VTI) sở hữu. Đến năm 2012, Jollibee Foods Corporation chi 25 triệu USD để mua lại 49% bộ phận kinh doanh Việt Nam và 60% bộ phận kinh doanh Hong Kong của chuỗi cà phê này.

Kế hoạch lên sàn chứng khoán Việt Nam nhưng không thành

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Jollibee Foods Corporation, lợi nhuận trước thuế, chưa tính khấu hao và lãi vay (EBITDA) của Highlands Coffee đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chuỗi này đóng góp gần 29% vào EBITDA của mảng cà phê và trà của Jollibee Foods Corporation và chiếm gần 6,1% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Một cửa hàng Highlands Coffee (Ảnh: DT).

Tính đến tháng 9/2025, JFC có 928 cửa hàng Highlands Coffee và chủ yếu tại Việt Nam. Jollibee trước đó từng có kế hoạch đưa cổ phiếu doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán Việt Nam nhưng chưa thực hiện.

Tháng 6/2025, ông Tim Seltzer - Giám đốc tài chính của Highlands Coffee - cho biết chuỗi này đang có kế hoạch IPO trong vòng 18-24 tháng tới.

Theo báo cáo Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam 2025 của Insight Asia, Highlands Coffee đang có độ nhận diện lớn và tự nhiên nhất với độ phủ của hơn 900 cửa hàng, với 74% số người dùng thử sẽ chuyển đổi thành người dùng hằng tháng.

Vừa vướng lùm xùm liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long

Mới đây, Highlands Coffee vướng vào lùm xùm liên quan Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh tả châu Phi bị phát hiện.

Trước việc có giao dịch nguyên liệu với công ty này, Highlands Coffee có gửi thông báo đến khách hàng, khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào từ Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Nhưng cũng trong thông báo phát ra, đơn vị này lại nêu đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi Đồ hộp Hạ Long trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Thông tin phản hồi không thống nhất của Highland Coffee gây hoang mang dư luận. “Câu đầu nói Highlands Coffeee không mua bất kỳ sản phẩm nào của Đồ hộp Hạ Long, câu sau lại ghi Highlands Coffee sẽ ngưng phục vụ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long. Khó hiểu thật, nếu không mua thì sao phải ngưng sử dụng? Và đó là những sản phẩm nào”, một tài khoản Facebook thắc mắc.

Trên mạng xã hội, cộng đồng cũng dậy sóng rằng tại sao thương hiệu không liệt kê cụ thể những sản phẩm nào để người tiêu dùng biết. Nhiều ý kiến đổ dồn sự quan tâm về “combo sáng” gồm sản phẩm bánh mì que pate và cà phê sữa được ưa chuộng tại Highlands Coffee.