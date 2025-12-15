Highlands Coffee báo lãi hơn 850 tỷ đồng song đã "rơi vào tay” nước ngoài?

Cụ thể, lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần (EBITDA) trong quý của đơn vị này đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong 2 năm qua, đồng thời tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng), tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tại thời điểm tháng 9, chuỗi có hơn 900 cửa hàng, tăng gần 80 so với cuối năm 2024.

Highlands Coffee là thương hiệu Việt do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999.

Số liệu thống kê nhiều năm liền cho thấy chuỗi này chiếm lĩnh về độ phủ cũng như doanh thu tại Việt Nam. Có giai đoạn, chuỗi từng bị đặt vấn đề sẽ “thất thủ” trước tân binh The Coffee House (cùng phân khúc). Song đến nay, trong khi Highlands Coffee đạt đỉnh lợi nhuận, The Coffee House vừa “bán mình” sau nhiều năm thua lỗ.

Chuỗi Highlands Coffee lãi đậm 852 tỷ đồng, nhưng đã “rơi vào tay” nước ngoài? (Ảnh: Fanpage Highlands Coffee).

Dù vậy, điều tiếc nuối là kinh doanh hiệu quả, nhưng thương hiệu Việt Nam này đã trong tay nhà đầu tư ngoại. Từ năm 2012, Jollibee Foods Corporation mua lại Highlands Coffee thông qua thương vụ với Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI Group) - công ty do David Thái sáng lập.

VTI vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào giữa năm 2025, cho thấy vốn điều lệ của công ty là 326,6 tỷ đồng. Số vốn này thay đổi từ 100% vốn tư nhân (trong nước) thành 73% vốn tư nhân và 27% vốn nước ngoài.

Ngoài ra, theo báo cáo của Jollibee Foods Corporation, đại gia Philippines này đang nắm giữ 60% cổ phần tại Công ty cổ phần SF Vũng Tàu (SF Vung Tau JSC), chính là doanh nghiệp đang nắm giữ 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee Service) - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee.

Như vậy, có thể thấy Jollibee Foods Corporation đã nắm cổ phần chi phối tại Highlands Coffee. Chưa kể, quý III năm nay cũng là quý lần đầu tiên Jollibee Foods Corporation công bố số liệu riêng của Highlands trong báo cáo tài chính (thông thường chi phối cổ phần sẽ ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất).

Tháng 6 năm nay, ông Tim Seltzer, Giám đốc Tài chính của Highlands Coffee, cũng chia sẻ về kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty. Theo đó, Highlands Coffee đang có ý định niêm yết trên sàn chứng khoán trong vòng 18 đến 24 tháng tới.