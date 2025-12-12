Hành trình 5 năm AEON MALL đồng hành cùng Hải Phòng và khu vực lân cận

Hành trình “Chạm niềm vui - Bật hạnh phúc” ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của AEON MALL Hải Phòng Lê Chân trong việc nâng tầm trải nghiệm, tạo không gian mua sắm thân thiện và chất lượng tới khách hàng.

Tận tâm đồng hành cùng người dân, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và chính quyền

Trong suốt hành trình hoạt động, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân đã tạo ra việc làm cho người lao động, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và nghề nghiệp cho nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố cảng.

Đồng thời, trung tâm thương mại thể hiện cam kết bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như “Lễ trồng cây - Cánh rừng quê hương AEON” với hơn 1.000 cây xanh được trồng trong dịp khai trương.

Các sự kiện Ngày Trái đất hằng năm cùng hoạt động vệ sinh “Cleaning Day” mỗi tháng được AEON MALL Hải Phòng Lê Chân duy trì triển khai định kỳ, khẳng định nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững ngay từ những bước đầu.

Hơn 1.000 cây xanh được trồng thông qua hoạt động “Cánh rừng quê hương AEON” (Ảnh: AEON MALL).

Song song với đó, AEON MALL hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận khách hàng thông qua việc phối hợp tổ chức các hội chợ OCOP, hội chợ đặc sản và chương trình quảng bá du lịch địa phương. Những hoạt động này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế - du lịch của thành phố.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua chuỗi hoạt động sẻ chia

Suốt 5 năm hoạt động, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân kiên định với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội. Các chương trình thiện nguyện, các hoạt động vì cộng đồng với giá trị nhân văn sâu sắc hướng đến nhóm khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt đã và đang tiếp tục duy trì..

Trong đó, hoạt động “Love & Sharing Tour” được tổ chức thường niên dành cho trẻ em tại Làng trẻ SOS và Làng trẻ em Hoa Phượng, mang đến cho các em những ngày trải nghiệm vui chơi, ăn uống, kiểm tra thị lực và lắp kính thuốc miễn phí.

Các bạn nhỏ trải nghiệm hoạt động “Love & Sharing Tour” (Ảnh: AEON MALL).

Trung tâm thương mại còn là cầu nối để khách hàng cùng sẻ chia yêu thương, với sự ủng hộ của 2.500 khách hàng tham gia quyên góp 12,6 tấn quần áo gửi tới đồng bào miền núi phía Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt; hơn 3.000 món đồ chơi và đồ dùng học tập được chuyển đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt; 39 sự kiện hiến máu với 16.508 đơn vị máu tiếp nhận đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và bổ sung lượng máu dự trữ của thành phố.

Đón đầu xu hướng, tối ưu trải nghiệm mua sắm cho khách hàng

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân tiên phong đưa nhiều thương hiệu quốc tế lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng như Uniqlo, Lacoste, Gap, Tommy Hilfiger, MLB, Timezone, Dream Games, Pizza 4P’s…

Sự góp mặt của các thương hiệu lớn tạo nên diện mạo mua sắm hiện đại, đa dạng sản phẩm và dịch vụ, giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Năm 2026, nhiều thương hiệu nổi bật khác sẽ tiếp tục gia nhập trung tâm thương mại, hứa hẹn mang đến những lựa chọn mới mẻ và hấp dẫn cho khách hàng.

AEON MALL không chỉ là điểm đến mua sắm mà còn là điểm hẹn giải trí với hàng loạt sự kiện nổi bật: AEON MALL Fest 2025 quy tụ các nghệ sĩ được yêu thích như Bùi Công Nam, HuyR, Da LAB; Minishow “Những mảnh ghép thời gian” cùng Phương Thanh, Hà Lê, Vũ Cát Tường; sự kiện Thắp sáng Giáng sinh 2024 với sự góp mặt của ca sĩ Anh Tú…

Ngoài các sự kiện âm nhạc, trung tâm cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa lần đầu tổ chức tại Hải Phòng như Japan Wave, cuộc thi Yosakoi, cuộc thi ngủ siêu ấn tượng... mang đến trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng.

Nhiều sự kiện văn hóa, giải trí lần đầu diễn ra tại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân thu hút hàng nghìn lượt tham gia (Ảnh: AEON MALL).

Không ngừng đổi mới vì sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng

Trong suốt những năm qua, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân luôn duy trì tinh thần cải tiến không ngừng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, trung tâm thương mại áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kiểm tra và giãn cách để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trong thời điểm bão Yagi gây ảnh hưởng nặng nề, siêu thị AEON vẫn mở cửa với nguồn hàng phong phú, giá cả ổn định phục vụ người dân. Khi toàn thành phố mất điện, trung tâm trở thành điểm sạc điện thoại, hỗ trợ nhu cầu liên lạc của khách hàng.

Những hành động kịp thời này thể hiện sự linh hoạt và trách nhiệm xã hội trong mọi hoàn cảnh.

Nhân sự AEON MALL Hải Phòng Lê Chân trong cuộc thi nhập vai (Ảnh: AEON MALL).

Đội ngũ nhân sự AEON MALL Hải Phòng Lê Chân được đào tạo bài bản thông qua các hội thảo và cuộc thi kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Ứng dụng AEONMALL Vietnam liên tục cải tiến, nổi bật là chương trình tích điểm Waon Point và nền tảng mua sắm AEON MALL Plus, giúp khách hàng nhận ưu đãi linh hoạt và trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện hơn.

Sau 5 năm hoạt động, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân đồng hành cùng người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận, trở thành điểm đến tin cậy của hàng triệu khách hàng. Bước vào giai đoạn mới, AEON MALL tiếp tục cam kết lắng nghe, đổi mới và không ngừng hoàn thiện để giữ vững vị thế là “điểm đến hạnh phúc” cho mọi gia đình.