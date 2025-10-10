Hành khách sẽ không phải cởi giày khi qua cửa an ninh sân bay

Chia sẻ tại toạ đàm "Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu" ngày 8/10, ông Phạm Quang Hiếu, Phó trưởng ban Kỹ thuật công nghệ Môi trường, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết đơn vị này đang ứng dụng nhiều công nghệ trong các khâu làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên máy bay.

Theo ông, một trong số công nghệ được ứng dụng tới đây là các thiết bị soi chiếu an ninh hiện đại, giúp hành khách không cần cởi giày hay bỏ chất lỏng, đồ điện tử ra khỏi hành lý xách tay. Công nghệ này sẽ áp dụng sớm nhất tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quy trình kiểm tra an ninh hiện nay, hành khách phải cởi giày, bỏ điện thoại, máy tính xách tay... vào khay đựng để soi chiếu khi qua cổng an ninh bay. Ông Hiếu giải thích nguyên nhân do máy soi tại các cảng hàng không thuộc thế hệ công nghệ cũ, độ phân giải thấp, khó quan sát chi tiết và xác định vật thể phức tạp.

Khách làm thủ tục tại sân bay (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, trong chia sẻ đáng chú ý hồi tháng 8, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - đề xuất thủ tục kiểm tra an ninh kiểu cũ như cởi giày, thắt lưng ở sân bay nên được bãi bỏ.

Ông Hồng Anh ước tính, mỗi hành khách phải mất từ 3 đến 4 phút cho các bước như tháo giày, thắt lưng, đồng hồ hay áo khoác, tổng thời gian lãng phí trong năm có thể lên tới hơn 7 triệu giờ lao động. Nếu quy đổi theo mức lương tối thiểu theo giờ hiện nay, nền kinh tế có thể mất gần 150 tỷ đồng mỗi năm chỉ vì những thủ tục chưa được tối ưu.

Trong khi đó, ông nói nhiều sân bay trên thế giới đã loại bỏ quy trình kiểm tra thủ công nhờ đầu tư vào các công nghệ soi chiếu hiện đại.

Ông dẫn chứng, tại Mỹ, Cơ quan An ninh Vận tải đã triển khai chương trình kiểm tra ưu tiên TSA PreCheck, cho phép hành khách đã đăng ký trước đi qua cửa an ninh mà không cần tháo giày, thắt lưng hay lấy thiết bị điện tử ra khỏi hành lý. Thời gian trung bình để hoàn tất thủ tục an ninh theo chương trình này chỉ dưới 10 phút.

Các sân bay lớn tại châu Âu cũng đang sử dụng công nghệ máy quét CT để kiểm tra hành lý xách tay mà không cần yêu cầu hành khách lấy chất lỏng hoặc laptop ra ngoài.

Ở châu Á, sân bay Changi ở Singapore cũng ứng dụng hệ thống kiểm soát an ninh thông minh thế hệ mới, kết hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến hiện đại, cho phép xử lý nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.