Động lực tăng trưởng bền vững nhìn từ sự phát triển ngân hàng số trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh toàn cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành ngân hàng Việt Nam nổi lên như một trong những lĩnh vực đi đầu về mức độ số hóa. Việc áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển các dịch vụ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo ra thay đổi lớn trong thói quen giao dịch của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.

Nhờ thế, ngân hàng số không chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế số.

Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả rõ rệt. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay gần 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 25 lần GDP. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, các giao dịch không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là giao dịch qua mã QR tăng tới 78,09% về số lượng và 216,24% về giá trị.

Hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được thực hiện trên kênh số, nhiều ngân hàng đạt tỷ lệ khoảng 95% giao dịch qua nền tảng số. Một số nghiệp vụ đã được số hóa hoàn toàn như mở và sử dụng tài khoản, tiền gửi tiết kiệm, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền hay cho vay trực tuyến.

Hệ sinh thái số và thanh toán số được thiết lập, kết nối dịch vụ ngân hàng với nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế để mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng kho dữ liệu với gần 32 tỷ dòng dữ liệu từ hơn 1.470 đơn vị, đồng thời lưu trữ thông tin tín dụng của trên 54 triệu khách hàng vay.

Nhằm mang những góc nhìn đa chiều, gợi mở các giải pháp khả thi để ngân hàng số trở thành động lực tăng trưởng bền vững, đồng hành cùng nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số, báo Dân trí với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm “Ngân hàng số trong kỷ nguyên mới – Động lực tăng trưởng bền vững”.

Chương trình sẽ mang tới những thông tin trao đổi cụ thể về ý nghĩa chiến lược của ngân hàng số đối với tăng trưởng bền vững của Việt Nam, cách thức ngân hàng số hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, giảm chi phí tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thảo luận việc thúc đẩy tài chính toàn diện để dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân ở vùng sâu, vùng xa và nhóm thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng đặt vấn đề về đổi mới sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng số tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa, an toàn và tin cậy ngày càng cao của khách hàng.

Sự kiện có sự tham dự của TS. Kiều Thị Thuỳ Linh, Phó Trưởng Khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam; ThS. Nguyễn Đức Ngọc, giảng viên Bộ môn Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. Trần Ngọc Hiệp, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 14h ngày 23/9.