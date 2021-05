Hàng không "cháy" vé, nguy cơ quá tải tại các sân bay trong dịp 30/4-1/5

Dân trí Các hãng hàng không liên tục tăng tải trên đường bay du lịch dịp 30/4-1/5, nhưng nhiều chuyến vừa mở bán đã hết vé. Khách được khuyến cáo sớm khai báo y tế, check-in để tránh quá tải tại sân bay.

Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO vừa công bố sẽ tiếp tục tăng tải gần 117.000 chỗ dịp 30/4 - 1/5, tương ứng với xấp xỉ 570 chuyến bay nội địa.

Đây lần thứ hai các hãng này công bố tăng tải phục vụ cao điểm 30/4, 1/5. Trước đó, các hãng đã công bố tăng thêm tới 500.000 chỗ. Như vậy, tổng số cung ứng sau hai đợt tăng tải của 3 hãng này lên tới hơn 610.000 chỗ, tương ứng gần 3.200 chuyến bay.

Đáng nói, mặc dù các hãng tăng tải liên tục, những chuyến bay đến các điểm du lịch vừa mở bán đã hết vé.

Trên website bán vé trực tuyến của các hãng hàng không, nhu cầu đi lại vào các ngày 29 - 30/4 và về ngày 2 - 3/5 tăng rất cao. Các điểm đến mà khách bay lựa chọn chủ yếu là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn...

Hành khách có thể lựa chọn nhiều hình thức check-in và làm thủ tục khai báo y tế sớm để thuận lợi hơn cho chuyến bay của mình.

Theo đại diện Vietnam Airlines, lượng khách đặt mua vé cao hầu hết chặng bay nội địa, đặc biệt nhộn nhịp trên các đường giữa Hà Nội và TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, với tỉ lệ lấp đầy trong một số ngày bay cao điểm nhất lên tới 95%.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, những ngày qua lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất qua vượt xa ngưỡng năng lực khai thác của cảng.

Từ ngày 14/4 đến 19/4, trong các khung giờ buổi sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình tại khung giờ cao điểm ngày 17/4/2021 từ 6-7h sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25-35%).

Giai đoạn cao điểm 30/4 - 1/5, ACV chỉ đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng các phương án đảm bảo khả năng thông quan giữa khu vực an ninh soi chiếu sảnh A và B, bổ sung thêm cửa ra máy bay cho các chuyến bay nội địa và vị trí sân đỗ máy bay khai thác thương mại... tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, đảm bảo 100% hành khách không bị nhỡ chuyến bay do các thủ tục an ninh hàng không.

Tại sân bay Nội Bài, dự báo lượng khách qua cảng này sẽ "căng như dây đàn" trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với mức kỷ lục 75.000 lượt khách, tương đương 485-500 lượt chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 25%. Số lượng chuyến bay nội địa dự kiến vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo mọi hành khách nắm tốt các quy định hiện hành, chủ động lên sớm trước giờ bay; khai báo y tế trước khi lên sân bay; chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ theo quy định; làm thủ tục check-in xong qua xếp hàng vào cửa kiểm soát ANHK để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục hàng không.

Các hãng hàng không tăng tải liên tục dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đối với đường sắt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngoài 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày gồm SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, ngành đường sắt tổ chức thêm nhiều tàu đến Đà Nẵng.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã tăng cường chạy tàu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cung ứng 10.000 vé tàu/ngày/chiều.

Vé được bán nhiều nhất tập trung vào chiều Hà Nội đi ngày 29-30/4 và về Hà Nội ngày 2-3/5. Trong 4 ngày đi lại cao điểm này, vé tàu đi ngày 29/4 đã cơ bản bán hết, 3 ngày khác vẫn còn nhưng không nhiều.

Các tuyến tàu được tăng cường từ Hà Nội đi các điểm du lịch là Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh/Đồng Hới/Huế/Đà Nẵng. Ở phía Nam, các chặng Sài Gòn - Đà Nẵng/Quảng Ngãi/Quy Nhơn/Nha Trang/Phan Thiết...

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong giai đoạn vận chuyển mùa hè, thời điểm tháng 4 và tháng 5/2021, các doanh nghiệp vận tải đường sắt thực hiện chương trình kích cầu với hơn 10.000 vé tàu giảm giá 50%. Thời gian bán vé áp dụng kể từ 8h ngày 1/4 đến hết ngày 23/5/2021; chương trình kích cầu áp dụng cho hành khách mua vé trước ngày tàu chạy từ 3 ngày trở lên.

Châu Như Quỳnh