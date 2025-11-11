Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm và an toàn thực phẩm

Siết chặt hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tháng 10/2025, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tập trung hậu kiểm việc chấp hành quy định pháp luật đối với dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế và an toàn thực phẩm. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Các nhóm sản phẩm được ưu tiên kiểm tra gồm: thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ đến 36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm; nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước khoáng Lavie giả tại phường Long Biên (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt hành chính 300 triệu đồng. Các hành vi chủ yếu liên quan đến kinh doanh sản phẩm không có giấy phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, phối hợp chặt chẽ với công an, quản lý thị trường, chính quyền cơ sở để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, dược phẩm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng Thủ đô.

Diễn biến phức tạp trên thị trường thực phẩm và mỹ phẩm

Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao đang kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn tại tất cả các khâu, từ sản xuất, chế biến đến vận chuyển, phân phối. Thực phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, phụ gia ngoài danh mục… vẫn len lỏi vào các chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc được rao bán tràn lan trên mạng.

Đáng lo ngại, các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, thường bố trí kho lạnh ở khu vực xa dân cư, giao dịch về đêm, thanh toán trực tuyến và giao hàng bằng xe máy không biển hiệu để né tránh lực lượng chức năng. Không ít sản phẩm được “khoác áo mới” bằng mã QR hoặc bao bì hiện đại để đánh lừa người tiêu dùng.

Nếu trước đây, vi phạm chủ yếu tập trung ở nhóm thực phẩm bình dân thì hiện nay, nhiều sản phẩm “nhạy cảm” như thực phẩm chức năng, đồ ăn kiêng, sản phẩm dinh dưỡng cho người bệnh hoặc người cao tuổi cũng xuất hiện tràn lan, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe nếu không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại trường học và khu công nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số cơ sở chưa bảo đảm quy trình vệ sinh, nhân viên không được khám sức khỏe định kỳ hoặc chưa qua tập huấn về an toàn thực phẩm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Những thực tế này cho thấy, nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô vẫn hiện hữu, trong khi yêu cầu của người dân về chất lượng bữa ăn và sản phẩm tiêu dùng ngày càng cao.

Tăng cường kiểm tra cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, trong giai đoạn cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm ổn định thị trường.

Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ triển khai nghiêm túc, khách quan, phối hợp chặt chẽ giữa công an, thuế, quản lý thị trường và chính quyền cơ sở. “Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, góp phần minh bạch hóa thị trường, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường các đợt kiểm tra chuyên đề đối với hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp Tết như bánh kẹo, rượu bia, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Mục tiêu là phát hiện, ngăn chặn sớm vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông ra thị trường.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hàng thật, hàng giả, lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng cũng sẽ được đẩy mạnh, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bền vững.

Lê Thắng