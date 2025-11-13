Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực phẩm

Thời gian qua, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo 389, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến vật tư nông nghiệp và thực phẩm. Công tác phối hợp liên ngành được triển khai đồng bộ, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp.

Các đoàn kiểm tra tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng, hóa chất cấm trong trồng trọt. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, thủy sản và các chế phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra quầy hàng thực phẩm tại chợ Phùng Khoang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội).

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật trái quy định. Đặc biệt, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý tình trạng lạm dụng hóa chất để tăng trọng, giữ nước trong sản phẩm động vật nhằm gian lận khối lượng, cũng như việc sử dụng kháng sinh và hóa chất cấm trong nuôi trồng, sản xuất thức ăn thủy sản.

Trong lâm nghiệp, Sở và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán, chế biến lâm sản và động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Kết quả, thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra 47 vụ việc, phát hiện và xử lý 9 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính 79 triệu đồng. Theo Sở NN&MT Hà Nội, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Liên quan đến quản lý giết mổ và an toàn thực phẩm, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội mới đây đã truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc, chợ tạm” và giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mỹ quan đô thị.

Theo đó, Sở NN&MT được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Đồng thời, phối hợp UBND cấp xã thành lập các điểm giết mổ tạm thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhưng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về vệ sinh thú y và môi trường.

Sở cũng được giao nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư các cơ sở giết mổ công nghiệp, khép kín, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng cơ chế kiểm soát đồng bộ sản phẩm trước khi đưa vào chợ, kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trái phép, phối hợp với chính quyền cơ sở chấm dứt hoạt động không đủ điều kiện theo quy định.

Lê Thắng