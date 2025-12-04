Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường dịp cao điểm cuối năm

Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã yêu cầu các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhằm giữ ổn định cung, cầu, bảo đảm an ninh thị trường và phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Theo Chi cục QLTT Hà Nội, trong tháng vừa qua, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương vẫn tiềm ẩn phức tạp nhưng không xuất hiện vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến dư luận. Các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và vi phạm an toàn thực phẩm chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ, phân tán và được kiểm soát kịp thời.

Một doanh nghiệp ở Long Biên bị xử phạt 70 triệu đồng do tái phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Thị trường Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng chững lại theo chu kỳ trước giai đoạn mua sắm cuối năm, trong khi một số mặt hàng có nguy cơ cao như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng vẫn xuất hiện hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Trong tháng 11, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra 501 vụ, xử lý 502 vụ vi phạm hành chính; tổng số tiền xử phạt đạt hơn 6,3 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 1,7 tỷ đồng và hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 3,9 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử lý 32 vụ vi phạm.

Để ngăn chặn nguy cơ vi phạm gia tăng vào thời điểm cuối năm, Chi cục QLTT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP và Sở Công Thương; phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên ngành nhằm không để phát sinh điểm nóng. Công tác kiểm tra tập trung vào các tuyến phố chuyên doanh, kho bãi tập kết hàng hóa và các cơ sở kinh doanh trực tiếp lẫn trực tuyến.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời giám sát chặt các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu… nhằm ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm bình ổn thị trường và quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô.

Lê Thắng