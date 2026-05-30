Xăng E10 bán toàn quốc từ 1/6: Bộ Công Thương yêu cầu đủ nguồn hàng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6.

Theo đó, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng đến hết năm 2030.

Để bảo đảm nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học E5, E10.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã ký kết, thỏa thuận với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng kế hoạch và tiến độ cam kết.

Đối với các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1/6.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường; chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước. PV OIL bán rộng rãi từ ngày 15/5 trên 1.000 cửa hàng; Petrolimex chính thức chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 từ ngày 25/5.

Hiện, giá bán lẻ xăng E10 RON 95-III được các doanh nghiệp công bố ở mức 23.660 đồng/lít (giảm 1.390 đồng/lít); xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) có giá 24.560 đồng/lít.