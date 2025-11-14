Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, chấm dứt cơ sở nhỏ lẻ trong khu dân cư

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Kế hoạch quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đến năm 2030.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% lượng động vật được giết mổ tập trung theo hướng công nghiệp; 100% cơ sở giết mổ công nghiệp và bán công nghiệp phải ứng dụng công nghệ tiên tiến, quy trình khép kín và được kiểm soát thú y trước khi sản phẩm lưu thông ra thị trường.

Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối tượng chở thịt lợn nhiễm bệnh tại xã Hòa Xá (huyện Thường Tín cũ) đi tiêu thụ (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Hà Nội cũng sẽ rà soát, nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, hình thành các khu giết mổ khép kín theo chuỗi. Thành phố yêu cầu xử lý triệt để tình trạng vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; đồng thời triển khai đồng bộ truy xuất nguồn gốc điện tử, bảo đảm minh bạch chuỗi cung ứng thực phẩm.

Kế hoạch được triển khai theo 3 giai đoạn. Từ 10/2025-12/2025: Rà soát, phân loại và lập phương án xử lý các cơ sở giết mổ. Giai đoạn 2026-2027: Điều chỉnh, bổ sung mạng lưới giết mổ tập trung, khép kín. Giai đoạn 2028-2030: Xử lý dứt điểm, hỗ trợ di dời các cơ sở nhỏ lẻ, tự phát, không đủ điều kiện.

UBND TP giao các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp, phân công rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang giết mổ tập trung, công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội) được giao nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở giết mổ công nghiệp; xây dựng hệ thống kiểm soát giết mổ, kết nối truy xuất nguồn gốc; phối hợp các địa phương xử lý cơ sở nhỏ lẻ, trái phép.

Sở Công thương sẽ phối hợp kiểm soát lưu thông sản phẩm tại chợ đầu mối, siêu thị; xử lý sản phẩm không rõ nguồn gốc. Lực lượng quản lý thị trường, công an và cơ quan thú y tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép; đề xuất cơ chế thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có kiểm soát.

Các sở ngành liên quan như Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng sẽ bố trí địa điểm phù hợp quy hoạch cho hệ thống giết mổ tập trung.

UBND xã, phường được yêu cầu kiên quyết chấm dứt hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, xử lý chợ cóc, chợ tạm; bố trí địa điểm giết mổ tập trung và vận động hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động, không để tái phát vi phạm.

Đức Anh