Gửi tiết kiệm HDBank với cơ hội trúng giải đặc biệt tới 3 tỷ đồng

Tiết kiệm sinh lời cùng cơ hội trúng giải tiền tỷ với HDBank

Từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên app HDBank/Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Riêng khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã dự thưởng.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó 3 kỳ đầu tiên dự kiến thực hiện vào ngày 12/12/2025, 9/1/2026 và 12/2/2026 với cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải Đặc biệt là xe SH 125i/giải, 3 giải Nhất là smart tivi QLED Samsung 4K85 inch/giải, 9 giải Nhì là robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra/giải, 15 giải Ba là máy lọc không khi LG PuriCareAero Furniture/giải, 60 giải Khuyến khích 1 là thẻ ATM Napas 5 triệu đồng/giải và 150 giải Khuyến khích 2 là 1 thẻ ATM Napas 2 triệu đồng/giải.

Riêng trong kỳ quay số đặc biệt dự kiến tổ chức vào ngày 12/3/2026, cơ cấu giải thưởng sẽ là 1 giải Đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, 1 giải Nhất là sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, 3 giải Nhì là bếp từ kết hợp hút mùi Bosch/giải, 5 giải Ba là tủ lạnh Inverter 635l Side by Side/giải, 10 giải Tư là máy rửa bát Bosch/giải, 30 giải Khuyến khích 1 là thẻ ATM Napas trị giá 6,86 triệu đồng/giải và 50 giải Khuyến khích 2 là thẻ ATM Napas trị giá 3,93 triệu đồng/giải.

Ngân hàng tận tâm, sản phẩm vượt trội, trải nghiệm công nghệ tiên phong

Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” là tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn, và tiện lợi.

Khách hàng có thể linh hoạt gửi tiết kiệm trên App HDBank hoặc tại quầy giao dịch gần nhất (Ảnh: HDBank).

Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.

Thể lệ chi tiết về chương trình được công bố tại các điểm giao dịch HDBank toàn quốc và website www.hdbank.com.vn.