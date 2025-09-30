Đề xuất mức lãi vay 2%/năm cho dự án xanh theo chuẩn ESG

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi vay vốn qua Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn với mức 2%/năm.

Theo đó, thời gian được hỗ trợ lãi suất của khoản vay được xác định từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và khách hàng.

Để được hỗ trợ lãi suất, khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện gồm: khoản vay này được dùng cho các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là đáp ứng tiêu chí xanh, tuần hoàn và tuân thủ khung tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị (ESG) theo quyết định của Thủ tướng. Các dự án này phải có tên trong Danh sách dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng ESG được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, khoản vay cũng chưa được hưởng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác và có mức lãi suất vay vốn tối thiểu là 2%/năm. Cùng với đó là được Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giải ngân và có phát sinh dư nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Món quà tặng khách tham gia hội thảo về ESG của báo Dân trí với ý nghĩa hướng tới lối sống bền vững (Ảnh: Hoàng Việt).

Dự thảo nêu rõ, số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế thanh toán cho một khoản giải ngân được tính theo công thức: I = 2% x ∑(DixTi)/365

Trong đó I là số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế thanh toán cho một khoản giải ngân; ∑(DixTi) là tổng các tích số giữa số dư nợ với số ngày dư nợ thực tế được hỗ trợ lãi suất của khoản vay.

Số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế thanh toán cho một khoản vay là tổng số tiền lãi suất thực tế thanh toán cho tất cả các khoản giải ngân của khoản vay đó.

Tổng số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế đề nghị ngân sách nhà nước thanh toán là tổng số tiền lãi thực tế thanh toán cho tất cả các khoản vay của khách hàng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất quy định.

Ngoài ra, với khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn, được gia hạn nợ hoặc thực hiện dự án không còn thuộc danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG kể trên thì sẽ không tiếp tục được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định này.