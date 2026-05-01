Gửi tiền ngân hàng nào lãi suất cao nhất tháng 5?

Theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, kể từ cuộc họp ngày 9/4 của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, 33 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm dao động 0,25-1 điểm %/năm.

Các ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank, Vikki Bank, HDBank, GPBank và VCBNeo.

Trong đó, SeABank, Agribank là 2 đơn vị giảm lãi suất tiền gửi lần thứ 2 trong đợt giảm lãi suất này.

Trước đó, đầu tháng 4, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.

Hiện tại, các ngân hàng đã ngừng giao dịch trực tiếp do người lao động được nghỉ dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Theo lịch, các nhà băng sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4/5 (tức thứ 2 tuần sau).

Trong thời gian này, các giao dịch tại quầy như gửi - rút tiền, chuyển khoản trực tiếp hay giải ngân sẽ tạm dừng. Tuy nhiên, các kênh ngân hàng số, Internet Banking và hệ thống ATM vẫn vận hành bình thường, đáp ứng nhu cầu giao dịch cơ bản. Một số giao dịch liên ngân hàng có thể bị chậm xử lý do trùng vào kỳ nghỉ.

Theo biểu lãi suất hiện tại, mức lãi tiền gửi trực tuyến ở nhóm kỳ hạn ngắn (1-3 tháng) duy trì mặt bằng khá đồng đều. Phần lớn ngân hàng niêm yết quanh 4,6-4,75%/năm, trong đó mức 4,75% chiếm ưu thế tại nhiều nhà băng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất ghi nhận tại GPBank chỉ từ 3,6-3,7%/năm, tạo biên độ chênh lệch hơn 1%/năm.

Sang kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bắt đầu phân hóa rõ nét hơn, phổ biến trong khoảng 6-6,7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao vượt 7% như ACB (7,1%) và MBV (7,2%), trong khi nhóm thấp chỉ quanh 5-5,5%/năm, thậm chí xuống dưới 5% như SeABank (4,95%). Điều này khiến biên độ dao động giữa các ngân hàng nới rộng lên trên 2%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, xu hướng phân hóa tiếp tục duy trì với mặt bằng phổ biến từ 6-6,7%/năm. Nhóm cao vẫn ghi nhận mức 7,2% tại MBV và 7,2% tại ACB, trong khi mức thấp nhất xuống khoảng 4,8% tại HDBank. Khoảng cách giữa nhóm cao và thấp duy trì ở mức lớn, phản ánh sự khác biệt về chính sách huy động giữa các ngân hàng.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tập trung chủ yếu trong vùng 6,3-6,8%/năm. Tuy nhiên, một số ngân hàng niêm yết trên 7% như ACB (7,3%), MBV (7,2%) hay LPBank, VIB và PGBank (cùng 7%). Ở chiều ngược lại, nhóm thấp dao động quanh 5,3-5,6%/năm như Eximbank, HDBank hay SeABank, tạo ra biên độ chênh lệch khoảng 2%/năm.

Với kỳ hạn dài hơn 18 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến ở mức 6,2-6,8%/năm. Một số đơn vị duy trì trên 7% như MBV (7,2%), LPBank (7,1%) và SaigonBank (7%), trong khi nhóm thấp chỉ quanh 5,1-5,6%/năm như KienlongBank, Eximbank và GPBank.

Trước đó, tại họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý I do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết việc giảm lãi suất huy động giúp các ngân hàng hạ chi phí vốn, từ đó tạo điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số.

"Ngân hàng Nhà nước kiên định điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng. Trên cơ sở đó, tiếp tục tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay", ông Quang nhấn mạnh.