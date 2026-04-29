Gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất trước khi nghỉ lễ?

Nhiều ngân hàng sáng nay (29/4) đồng loạt thông báo tạm ngừng giao dịch trực tiếp trong dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Theo lịch, các nhà băng sẽ nghỉ từ ngày 30/4 đến hết 3/5 và hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Trong thời gian này, các giao dịch tại quầy như gửi - rút tiền, chuyển khoản trực tiếp hay giải ngân sẽ tạm dừng. Tuy nhiên, các kênh ngân hàng số, Internet Banking và hệ thống ATM vẫn vận hành bình thường, đáp ứng nhu cầu giao dịch cơ bản. Một số giao dịch liên ngân hàng có thể bị chậm xử lý do trùng vào kỳ nghỉ.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chủ động lên kế hoạch tài chính, hoàn tất các giao dịch quan trọng trước kỳ nghỉ để tránh gián đoạn, đặc biệt với các khoản thanh toán hoặc chuyển tiền giá trị lớn cần xử lý gấp.

Gửi tiền ở đâu lãi cao?

Liên quan đến lãi suất, khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy theo biểu lãi suất ngày 29/4, lãi suất tiền gửi trực tuyến ở nhóm kỳ hạn ngắn (1-3 tháng) duy trì mặt bằng khá đồng đều.

Phần lớn ngân hàng niêm yết quanh 4,6-4,75%/năm, trong đó mức 4,75% chiếm ưu thế tại nhiều nhà băng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất ghi nhận tại GPBank chỉ từ 3,6-3,7%/năm, tạo biên độ chênh lệch hơn 1%/năm.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Sang kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bắt đầu phân hóa rõ nét hơn, phổ biến trong khoảng 6-6,7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao vượt 7% như ACB (7,1%) và MBV (7,2%), trong khi nhóm thấp chỉ quanh 5-5,5%/năm, thậm chí xuống dưới 5% như SeABank (4,95%). Điều này khiến biên độ dao động giữa các ngân hàng nới rộng lên trên 2%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, xu hướng phân hóa tiếp tục duy trì với mặt bằng phổ biến từ 6-6,7%/năm. Nhóm cao vẫn ghi nhận mức 7,2% tại MBV và 7,2% tại ACB, trong khi mức thấp nhất xuống khoảng 4,8% tại HDBank. Khoảng cách giữa nhóm cao và thấp duy trì ở mức lớn, phản ánh sự khác biệt về chính sách huy động giữa các ngân hàng.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tập trung chủ yếu trong vùng 6,3-6,8%/năm. Tuy nhiên, một số ngân hàng niêm yết trên 7% như ACB (7,3%), MBV (7,2%) hay LPBank, VIB và PGBank (cùng 7%). Ở chiều ngược lại, nhóm thấp dao động quanh 5,3-5,6%/năm như Eximbank, HDBank hay SeABank, tạo ra biên độ chênh lệch khoảng 2 điểm phần trăm.

Với kỳ hạn dài hơn 18 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến ở mức 6,2-6,8%/năm. Một số đơn vị duy trì trên 7% như MBV (7,2%), LPBank (7,1%) và SaigonBank (7%), trong khi nhóm thấp chỉ quanh 5,1-5,6%/năm như KienlongBank, Eximbank và GPBank. Điều này cho thấy sự phân hóa vẫn rõ rệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Lãnh đạo ngân hàng dự báo lãi suất ra sao?

Tại phiên họp cổ đông thường niên, ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT VietinBank, cho biết xu hướng lãi suất thời gian tới phụ thuộc lớn vào yếu tố trong nước và quốc tế. Trong kịch bản cơ sở, chi phí vốn có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn, dù tốc độ tăng có thể chậm lại và dần ổn định khi điều kiện thị trường cải thiện.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, nếu các cú "sốc" bên ngoài kéo dài, áp lực lãi suất có thể tiếp diễn trong cả năm 2026. Trong bối cảnh đó, NIM của các ngân hàng, đặc biệt là nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, sẽ tiếp tục chịu sức ép khi vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Dù vậy, lãnh đạo VietinBank cho rằng đây không phải xu hướng mang tính cấu trúc dài hạn nhưng lưu ý thanh khoản hệ thống hiện chịu áp lực khi tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ huy động vốn.

Nhiều ngân hàng tạm ngừng giao dịch trực tiếp dịp lễ 30/4–1/5, khách hàng được khuyến nghị sử dụng kênh số để tránh gián đoạn (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh nhận định thanh khoản hệ thống trong quý I tương đối căng thẳng, kéo theo mặt bằng lãi suất huy động tăng trên diện rộng ở hầu hết kỳ hạn. Ông cho rằng xu hướng lãi suất cao có thể còn kéo dài trong ngắn hạn, dự kiến sang quý II và đầu quý III mới có khả năng giảm dần.

Tuy nhiên, với quyết tâm điều hành của Ngân hàng Nhà nước cùng sự đồng thuận từ các tổ chức tín dụng, mặt bằng lãi suất huy động được kỳ vọng sớm ổn định, sau đó đi ngang trước khi hạ nhiệt.

Về phía VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh thừa nhận ngân hàng đã chủ động lựa chọn chiến lược tăng trưởng cao, chấp nhận nằm trong nhóm ngân hàng có mức lãi suất huy động cao trên thị trường để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cho biết ngoài kênh huy động trong nước, ngân hàng còn tận dụng nguồn vốn quốc tế thông qua đối tác chiến lược SMBC. Trong nhiều thời điểm, đây là nguồn vốn có chi phí thấp hơn so với huy động trong nước, qua đó giúp VPBank đa dạng hóa cấu trúc vốn và giảm áp lực chi phí.