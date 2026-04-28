Ngân hàng thứ 33 giảm lãi suất, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) đã trở thành ngân hàng thứ 33 công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 4, cũng là ngân hàng hiếm hoi giảm ở toàn bộ các kỳ hạn, kể cả kỳ hạn dưới 6 tháng.

33 ngân hàng giảm lãi suất

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được GPBank cập nhật, lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm.

Hiện lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng theo phương thức tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ chỉ còn 3,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng còn 3,7%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng mới nhất là 5,25%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng giảm xuống 5,35%/năm.

Mức lãi suất cao nhất được ngân hàng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12-36 tháng. Hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại các kỳ hạn này đã giảm còn 5,55%/năm.

Ngân hàng này cũng niêm yết mức lãi suất huy động cao hơn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo đó, lãi suất niêm yết cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 5,05%/năm kỳ hạn 6-8 tháng, 5,15%/năm kỳ hạn 9 tháng, 5,35%/năm kỳ hạn 12-13 tháng.

Như vậy, GPBank là ngân hàng thương mại trong nước thứ 33 công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 4, bao gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank, Vikki Bank, HDBank, VCBNeo và GPBank.

Trong đó, SeABank, Agribank, VPBank là những ngân hàng giảm lãi suất hai lần trong một tháng.

Gửi tiền ở đâu lãi cao nhất?

Theo biểu lãi suất gửi tiền trực tuyến cập nhật ngày 28/4, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục duy trì sự phân hóa rõ rệt giữa các kỳ hạn và nhóm nhà băng.

Ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến nhìn chung ổn định trong khoảng 4,5-4,75%/năm tại phần lớn ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank hay Agribank.

Kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất có sự phân hóa rõ hơn. Đặc biệt kỳ hạn 9 tháng, các ngân hàng thương mại trong nước đang triển khai khung lãi suất từ 2,9-7,05%/năm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, Ngân hàng Bắc Á đang là nơi trả lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống với 7,05%/năm cho kỳ hạn 9 tháng, kèm hạn mức gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới mức này, lãi suất chi trả là 6,85%/năm.

VCBNeo tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng tháng 4 với 6,6%/năm. Ở các ngân hàng còn lại, mặt bằng lãi suất dao động 6,2-6,5%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất dao động chủ yếu từ 5,3% đến 7,3%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì quanh 5,9-6,8%/năm, trong khi một số ngân hàng tư nhân đưa ra mức cao hơn đáng kể, như ACB đạt 7,3%/năm, LPBank và PGBank ở mức 7%/năm, hay VCBNeo niêm yết 7%/năm.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, lãi suất tiếp tục duy trì sự phân hóa, phổ biến trong khoảng 5,8-7,2%/năm.